Clip truy bắt kẻ ngáo đá chém thương vong 6 người trên đồi chè như phim hành động

Sáng nay, bên cạnh vụ xét xử lưu động nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại, dư luận cả nước bị một phen kinh hoàng bởi thông tin, một kẻ ngáo đá ở Thái Nguyên dùng dao truy sát khiến 6 người thương vong. Nạn nhân là vợ, họ hàng và hàng xóm.

Đến 10h ngày 26/12, Công an xã Sơn Phú (huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đã vây bắt thành công nghi phạm Hoàng Văn Chín. Đây là đối tượng đã gây ra vụ thảm án vào rạng sáng hôm nay khiến 6 người thương vong.

Clip truy bắt kẻ ngáo đá trên đồi chè của Công an

Sau khi gây án, Chín nhanh chóng rời khỏi hiện trường và lẩn trốn lên khu vực đồi chè. Khi lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì bắt đầu tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng.

Cơ quan điều tra phải mất một khoảng thời gian khá dài để định vị vị trí đối tượng này lẩn trốn. Bởi Chín thông thạo địa bàn nên biết khu vực nào an toàn cho mình lẩn trốn.

Công an huyện Sơn Phú trình báo sự việc lên Công an huyện Định Hóa sau đó đơn vị cử đội cảnh sát cơ động cùng nhiêu trinh sát lên khu vực đồi chè vây bắt. Như trên clip chia sẻ, có từ 5 – 7 trinh sát vây và bắt giữ đối tượng này.

Chân dung kẻ truy sát hiến 6 người thương vong

Liên quan đến vụ án mạng do Chín gây ra, cơ quan chức năng thông tin: Vụ án xảy ra vào lúc 5h30 ngày 26/12 tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên). (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, huyện Định Hóa) dùng dao chém tử vong 5 người, một số người khác bị thương.

Ban đầu, Chín chém thương vợ là chị Ma Thị Hường (SN 1976), tiếp đó, khi họ hàng và làng xóm vào can ngăn thì Chín dùng dao chém tới tấp vào người các nạn nhân khác gồm anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994), Lường Văn Hoàng (SN 1966).

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do Chín có mâu thuẫn với vợ. Trong lúc bị áo giác ma túy đá, Chín cầm dao chém vợ. Tiếp đó, hắn chặn ra đường và chém thêm nhiều người khác nữa.

Thu Nga (t/h)