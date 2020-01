Vụ lộ clip nóng của Văn Mai Hương tại nhà riêng: Người trong cuộc nói gì?

Sau sự cố lộ clip nóng của Văn Mai Hương tại nhà riêng, nữ ca sĩ đang phải trải qua những ngày khó khăn nhất. Hiện tại, Văn Mai Hương vẫn đang giữ yên lặng trên mạng xã hội , bài đăng gần đây nhất của cô là vào rạng sáng ngày 28/12/2019, ngày xảy ra sự cố lộ clip nóng . Tuy nhiên, thông qua một số người bạn thân thiết ngoài đời và trong giới showbiz, người hâm mộ vẫn có thể tạm an tâm về tình trạng Sức Khỏe và tinh thần của nữ ca sĩ.

Bài đăng gần đây nhất của nữ ca sĩ Văn Mai Hương

Trước đó, anh Trần Đình Bảo, người bạn thân thiết của Văn Mai Hương đã chia sẻ đoạn tin nhắn của anh với nữ ca sĩ. Theo chia sẻ của anh, Văn Mai Hương có nhiều suy nghĩ tiêu cực ở thời điểm những đoạn clip nhạy cảm tại nhà riêng của cô bị phát tán trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ khổ sở tâm sự:"Em chỉ muốn chết thôi" khiến người hâm mộ và các đồng nghiệp không khỏi lo lắng.

Sau khi xảy ra sự cố, các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè, người thân, báo chí và cả những người dùng mạng xã hội liên tục lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ Văn Mai Hương , tẩy chay, lên án hacker PTG đã phát tán những đoạn clip nhạy cảm, yêu cầu mọi người ngừng chia sẻ link xấu. Thật hiếm thấy khoảnh khắc cả Vbiz cũng như người hâm mộ cùng chung tay lên tiếng bảo vệ, che chở, giúp nữ ca sĩ không may gặp sự cố vượt qua sóng gió.

Trước đó, Văn Mai Hương có chia sẻ về bản thân mình trong những năm qua tại một talkshow dịp cuối năm của Truyền hình Thanh Hóa. Nữ ca sĩ tâm sự mình vừa "có 3 năm tam tai rất tệ", khi mọi thứ cô làm đều không được như mong muốn. Nhưng năm 2019 vừa qua, nữ ca sĩ đánh giá là một năm bắt đầu nguồn năng lượng mới trong công việc, là năm thuận lợi đối với cô. Văn Mai Hương tâm sự:"Tôi giống như một quả cầu thủy tinh, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng đến khi gặp chuyện chắc chắn sẽ rơi xuống, vỡ nứt. Những vết nứt đó sẽ làm tôi đau khổ lúc ấy, nhưng nếu vượt qua được, tôi sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều..."

Trong một diễn biến khác, sau sự cố lộ clip của Văn Mai Hương, dàn bạn trai cũ của cô dường như đang giữ im lặng. Ca sĩ Lê Hiếu, tình cũ lâu năm của Văn Mai Hương không cập nhật bất cứ tin tức nào. Anh chỉ đăng tải lịch trình công việc của mình lên mạng. Một người khác là Rocker Nguyễn có vẻ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu mới. Anh không đề cập gì tới tình cũ tin đồn, cũng như không bình luận gì về sự cố.

Văn Mai Hương đã có những chia sẻ đầu tiên sau sự cố bị phát tán clip nóng.

Mới đây, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã cập nhận tình hình của Văn Mai Hương cho người hâm mộ qua đoạn chat của cô và đàn em. Phạm Quỳnh Anh tỏ ra rất lo lắng và bức xúc trước sự việc xảy ra với đàn em, đáp lại sự quan tâm của mọi người, Văn Mai Hương chia sẻ mình rất xúc động. Cô cho biết:"Em đỡ hơn rồi, tại hồi sáng em sốc, giờ ổn định rồi. Em cảm ơn chị. Thấy mọi người thương, em cũng xúc động lắm."

Những dòng chia sẻ của Văn Mai Hương đã khiến người hâm mộ nói riêng và cộng đồng mạng nói chung phần nào yên tâm hơn, và hy vọng nữ ca sĩ sẽ mạnh mẽ vượt qua cơn sóng gió này. Được biết, nữ ca sĩ đã liên hệ tới cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ sự việc, truy tìm kẻ đã tung ảnh nóng , clip cá nhân của mình lên mạng xã hội.

Văn Mai Hương trải lòng trước khi lộ clip nóng: “Nếu vượt qua được, tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều"

Chi Nguyễn (t/h)