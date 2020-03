Loại thuốc sốt rét tăng giá chóng mặt vì được đồn có thể trị được COVID-19

Ở những quốc gia có bệnh sốt rét phổ biến, Cloroquin được dùng để điều trị sốt rét do muỗi đốt. Thuốc này thường được sử dụng nhằm tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét sinh sống trong các tế bào hồng cầu. Do đó, Cloroquin thuộc về nhóm thuốc chống sốt rét.

Tuy nhiên, thời gian gần đây giá thuốc điều trị sốt rét Cloroquin bất ngờ tăng chóng mặt, thậm chí cao gấp 4-5 lần giá bình thường mà người dân vẫn không thể mua được. Tình trạng này xảy ra sau khi có tin thuốc này có thể được dùng trong việc phòng và điều trị COVID-19.

Cụ thể, ngày 18/3 tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trên CNN cho biết, Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đồng ý việc sử dụng thuốc chống sốt rét trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở nước này trong trường hợp bệnh nặng. Trước đó, tại Trung Quốc cũng từng có nghiên cứu tương tự, cũng thử nghiệm thuốc Cloroquin cho những trường hợp bệnh nhân bị nặng hơn.

Sau đó, nó sẽ được tiếp tục thí nghiệm trên động vật, tiếp đến mới thử nghiệm lâm sàng theo nhiều đợt, ban đầu trên số lượng bệnh nhân ít rồi mới tới các nhóm lớn hơn. Trong quá trình thử nghiệm, hiệu quả và độ an toàn của các loại thuốc còn chưa chắc chắn nên không thể tự ý dùng cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, trong tương lai nếu có loại thuốc kháng virus nào được thử nghiệm thành công thì nó cũng chỉ được áp dụng cho một số bệnh nhân đặc biệt, những người bệnh nhẹ sẽ không cần. Nếu sau này cần đến Cloroquin thì bệnh viện cũng sẵn nên không cần tích trữ làm gì. Do đó, ở thời điểm hiện tại khẳng định Cloroquin có thể chữa COVID-19 là không chính xác.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cũng bổ sung, uống thuốc Cloroquin sai chỉ định, tự ý uống để phòng và điều trị COVID-19 chẳng những không có tác dụng mà còn hại gan, thận. Thậm chí, uống quá liều có thể gây ngộ độc, dẫn đến ngừng tim, tử vong.



Cloroquin độc đến mức nào?

