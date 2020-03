Có 2 ca nhiễm COVID-19, Quảng Nam đề nghị công bố dịch

Sáng 11/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều 10/3 ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, vừa qua, Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm đối với 2 hành khách đi trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ London (Anh) và hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) hôm 2/3 vừa qua.

Đầy là 2 du khách Anh đến Quảng Nam du lịch, lưu trú. Sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 17 cùng đi trên chuyến bay VN0054, ngành y tế đã tìm kiếm và đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp này, kết quả trả về là dương tính với chủng mới virus corona (SARS-CoV-2).

Dựa trên kết quả xét nghiệm và đề xuất của Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh. Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đang chờ Bộ Y tế trả lời về vấn đề này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và kiểm tra khu vực cách ly tập trung. Ảnh: Thanh Niên

"Việc công bố dịch và việc phòng chống khi có dịch là hai việc song song thì phải làm theo quy định. Còn công bố dịch COVID-19 hay không phải chờ ý kiến của Bộ Y tế", ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Hiện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành Y tế và địa phương tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh, cập nhập kết quả xét nghiệm và công khai thông tin sớm nhất; chủ động giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân cách ly thực hiện cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Theo báo Người Lao Động, hiện tại tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu xét nhiệm khoảng 40 du khách, trong đó có 33 du khách đi trên chuyến bay VN0054. Kết quả trả về có 38 ca âm tính và 2 ca dương tính với COVID-19, là 2 bệnh nhân thứ 31 và 33 của Việt Nam. Hiện cả 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế).

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân không hoang mang, hạn chế tới nơi tập trung đông người, hạn chế ra ngoài và làm theo các hướng dẫn về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.





Kiều Đỗ (t/h)