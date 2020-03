Có biểu hiện ho sốt, nữ du khách Mỹ vẫn bỏ trốn trước khi nhập viện cách ly

Tin tức mới nhất ngày 30/3, báo Người Lao Động thông tin, sáng nay đại diện Bệnh viện 199 - Bộ Công an (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xác nhận, vào 9h sáng cùng ngày Bệnh viện có tiếp nhận một nữ du khách, quốc tịch Mỹ có biểu hiện ho, rát họng và sốt.

Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế đang tiến hành chuẩn bị cho việc khám sàng lòng và thủ tục cách ly, nữ du khách Mỹ lại đột nhiên bỏ trốn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà để tìm kiếm người này.

Hình ảnh nữ du khách Mỹ bỏ trốn trước khi làm thủ tục cách ly.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199 - Bộ Công an cho biết: "Chúng tôi đã báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, Công an quận Sơn Trà để tìm kiếm người nghi nhiễm trên”.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, nữ du khách Mỹ được đưa vào trung tâm cấp cứu vào sáng 30/3. Sau khi thăm khám, phát hiện người này có biểu hiện ho, sốt nên đã làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện 199 theo quy định. Sau đó, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã chuyển nữ du khách này đến Bệnh viện 199 bằng xe cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho thấy, nữ du khách có tên Danielle Smith (SN 1990, quốc tịch Mỹ). Người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 12/3, trước đó từng đến Trung Quốc ngày 23/1 và Đài Loan ngày 13/2.



Khách nước ngoài được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế tại ga Đà Nẵng. Khách nước ngoài được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế tại ga Đà Nẵng.





Khi đến Đà Nẵng, du khách này chủ yếu ở quận Sơn Trà. Mãi đến sáng nay, khi đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thăm khám Sức Khỏe , bác sĩ phát hiện người này bị ho, thân nhiệt cao hơn bình thường.

Theo thông tin mới nhất từ báo Người Lao Động, đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được người này khi đang ở một khách sạn trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Thùy Nguyễn (t/h)