Choáng với hình ảnh 'cô dâu 62 tuổi' đầu tư 50 triệu sửa lông mày, nâng mũi để nâng tầm nhan sắc

Cô dâu Thu Sao tiếp tục nâng mũi.

Theo đoạn clip được chính chủ chia sẻ, trước khi bước vào công cuộc phẫu thuật, "cô dâu 62 tuổi" đã thực hiện dịch vụ nâng mũi cấu trúc tự thân và sửa lại đôi lông mày sau nhiều lần xóa xăm.

Giống như những lần trước, đồng hành bên Thu Sao là người chồng trẻ Hoa Cương. Có thể thấy, Hoa Cương luôn hết lòng chăm sóc và động viên vợ. Cũng theo thông tin từ đoạn clip, chi phí cho dịch vụ nâng mũi hết khoảng 50 triệu đồng.



Hoa Cương luôn hết lòng chăm sóc và động viên vợ.

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thực hiện phẫu thuật, cô dâu Thu Sao vẫn khá vui vẻ, tình trạng sức khỏe ổn định và thoải mái livestream nói chuyện cùng mọi người dù gương mặt có chút sưng, mày và mũi vẫn còn đang băng bó.



Người phụ nữ này chia sẻ, sau khi lành vết thương sẽ tiếp tục thực hiện thủ thuật kéo căng da mặt để bản thân trở nên trẻ trung hơn.

Trước đó, chồng trẻ Hoa Cương cũng được tân trang nhan sắc cùng vợ, xuống tận Hà Nội để làm lông mày, làm mũi và xăm môi đỏ chót khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trước đó, không ít lần Thu Sao cùng chồng trẻ đầu tư tiền để đi làm đẹp. "Cô dâu 62 tuổi" từng chơi lớn khi đầu tư hơn 100 triệu đồng để làm răng sứ, cấy mỡ mặt, căng da... Đặc biệt, chồng trẻ Hoa Cương cũng được tân trang nhan sắc cùng vợ, xuống tận Hà Nội để làm lông mày, làm mũi và xăm môi đỏ chót khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cô dâu 62 tuổi khoe video xuống thủ đô xăm lông mày, xăm môi