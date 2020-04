Có dấu hiệu xâm phạm thi thể trong vụ tài xế cán chết cháu bé rồi phi tang xác ở Nghệ An không?

Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An ) đã ra lệnh bắt giữ người trong tình trạng khẩn cấp và áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai) để điều tra làm rõ vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi giấu xác nạn nhân.

Nói về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật Chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Tình huống trong đoạn clip cho thấy, tài xế xe tải vẫn có gương chiếu hậu. Khi tài xế lùi xe, vị trí của cháu bé không thuộc điểm mù và đủ để tài xế có thể quan sát nhìn thấy cháu bé.