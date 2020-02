Cổ đông công ty vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng: Kê vốn khủng cho 'oai'

Mới đây, thông tin về Công ty CP Tư vấn Đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có trụ sở ở số 10, ngõ 234 đường thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đăng ký thành lập với số vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao.

Với số vốn khủng này, USC Interco có thể trở thành công ty có vốn điều lệ đứng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Địa chỉ căn nhà của bà Kim Thị Phương được đăng ký là trụ sở chính của công ty. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin về một doanh nghiệp đăng ký số vốn khủng khiến dư luận xôn xao về danh tính, thân thế của 3 cổ đông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV, 3 cổ đông này chỉ là những người lao động phổ thông có thu nhập trung bình, khó có thể góp vốn thành lập "khủng" như vậy.

Cụ thể, theo thông tin trên Tiền Phong, cổ đông Kim Thị Phương sinh sống bằng nghề phân phối nước lọc, nước khoáng. Khi được hỏi về số vốn khủng của công ty, bà Phương nói rằng mọi người chỉ kê thế cho oai.

"Tôi nghĩ cứ nói mồm với nhau, lập công ty làm được thì làm không làm được thì thôi chứ mình có mất gì đâu. Chỉ biết ba chị em rủ nhau mở công ty, mượn địa điểm nhà mình làm trụ sở chứ có biết gì đâu. Tôi là cổ đông góp vốn nhưng không phải đi đăng ký, nó chỉ cầm chứng minh thư của tôi đi và cầm hồ sơ về bảo mình ký thì ký vào", bà Phương cho hay.

Nữ cổ đông cũng cho biết đến nay chưa góp vốn đồng nào vào công ty này và cũng không có "nghìn tỷ" để góp.

Nhà bà Kim Thị Phương ở trong một ngõ nhỏ tại thị trấn Phùng, Đan Phượng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Về 2 cổ đông còn lại của công ty, bà Phương tiết lộ, ông Nguyễn Hoàng Sơn cùng làm công ty nước khoáng giống như bà. Còn ông Phong cùng quê Đan Phượng, làm nghề buôn gỗ. Bà Phương quen biết ông Phong thông qua ông Sơn.

Theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, 2 nam cổ đông cũng không có nhà cửa rộng rãi và không có nhiều tiền. Nhà ông Phong nằm trong một con ngõ bé, từ đê đi xuống ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng còn ông Sơn đang thuê trọ trên đường Bưởi, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

"Chúng nó mở công ty để kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. Cứ kê thế cho oai chứ làm gì có đồng nào mà góp vốn", bà Phương nói.

Gia đình bà Phương sinh sống bằng nghề kinh doanh nước khoáng. Ảnh: Tiền Phong

Được biết, theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, cổ đông phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Điều 24, Nghị định 50 năm 2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư quy định phạt tiền từ 10.000.000-15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đồng thời, buộc đăng ký lại các thông tin doanh nghiệp kê khai không trung thực, không chính xác.

Your browser does not support HTML5 video.

Những chiêu trò huy động vốn trả lãi khủng của Tập đoàn tự xưng ERG