Có dùng thuốc Tamiflu để trị virus corona được không?

Đại diện Bộ Y tế lý giải về phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona hiện nay tại Việt Nam. Liệu có thể sử dụng Tamiflu trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới hay không?

Chiều 31/1, Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo thông tin về hướng dẫn công tác phòng, chống virus corona mới (hay còn gọi nCoV). Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc có thể sử dụng thuốc Tamiflu trong điều trị virus corona hay không?

Tamiflu – hay tên gốc là Oseltamivir, là loại thuốc kháng virus giúp ngăn chặn các tác động của các loại virus cúm A, B. Tamiflu là thuốc điều trị dự phòng các biến chứng cúm mùa nguy hiểm, chỉ được phép dùng khi có chỉ định của bác sĩ và không phải đối tượng nào cũng dùng được thuốc này.



Thuốc Tamiflu không có tác dụng trong điều trị virus corona

Trả lời về việc có sử dụng thuốc Tamiflu trong điều trị virus corona hay không, đại diện Bộ Y tế cho hay, trong Quyết định số 125/QĐ-BYT về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV), Bộ Y tế không đề cập đến thuốc Tamiflu.



Điều này có nghĩa thuốc Tamiflu không có tác dụng trong điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. Đại diện Bộ Y tế khẳng định điều này để tránh tình trạng người dân đổ xô đi mua thuốc Tamiflu dùng sai mục đích và không đem lại tác dụng như đã từng xảy ra với dịch cúm mùa trong năm 2019.



Cũng tại buổi họp báo trả lời câu hỏi về việc sử dụng thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc virus corona mới hiện nay như thế nào, ThS Nguyễn Thành Lâm - Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược cho biết, hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vắc xin phòng ngừa chủng virus này.



Việc điều trị cho bệnh nhân mắc virus corona hiện này chủ yếu nhằm vào làm giảm các triệu chứng đồng thời theo dõi sát các biến chứng đi kèm nếu có.

Việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona chủ yếu nhằm giảm nhẹ các triệu chứng và phục hồi thể trạng. Ảnh minh họa: TTXVN



Nếu bệnh nhân có triệu chứng ho nặng thì dùng thuốc trị ho. Trường hợp bệnh nhân bị sốt cao trên 38,5 độ C cho dùng thuốc hạ sốt như dịch truyền hay paracetamol nhằm hạ thân nhiệt.



Nếu bệnh nhân có biến chứng viêm phổi, bội nhiễm thì dùng kháng sinh kết hợp điều trị. Bệnh nhân bị rối loạn nước, điện giải hay rối loạn dinh dưỡng sẽ chỉ định bù nước, truyền dịch hay truyền dinh dưỡng bù đắp.



Trường hợp bệnh nhân có các bệnh lý mạn tính kèm theo thì bác sĩ cân nhắc xem xét chỉ định liều lượng thuốc kết hợp.



Phó Cục trưởng Cục quản lý Dược khẳng định, các thuốc điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona hiện nay đều là các loại thuốc quan thuộc được các bệnh viện sử dụng hàng ngày. Bộ Y tế đã có chỉ đạo với các cơ sở y tế trên cả nước đủ cung ứng thuốc để đáp ứng điều trị và đối phó với dịch bệnh trong thời gian dài.

