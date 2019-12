Có được livestream phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà Điện Biên?

Hiện TAND tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị xong khu xử lưu động phụ vụ cho việc xét xử vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên bị sát hại Tết Kỷ Hợi. Địa điểm diễn ra phiên tòa xét xử lưu động là tại sân vận động TP. Điện Biên Phủ (457 đường Trường Chinh, Mường Thanh), chủ tọa là thẩm phám Phạm Văn Nam - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. Phiên tòa sẽ xét xử công khai, bất kì ai trên 18 tuổi, đủ năng lực hình sự sẽ được phép tham gia phiên xét xử.

Công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà. Ảnh: Vietnamnet

Trao đổi với PV, ông Nam cho biết: "Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra phiên xét xử đã được Công an tỉnh Điện Biên lên kế hoạch chi tiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội đồng xét xử, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên tòa..." Được biết, những cơ sở vật chất phục vụ cho việc xét xử lưu động như tăng âm, loa đài, bàn ghế, thiết bị trình chiếu lời khai cho các bị cáo,... đều đang được hoàn tất tại SVĐ Điện Biên Phủ.

Trước đó, vào ngày 27/11 trong phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà cùng 4 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy có rất đông người dân có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên để theo dõi. Do hội trường xét xử kín nên nhiều người không thể vào trong xem. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể đứng ngoài cửa để theo dõi, thậm chí nhiều người đã phát Livestream phiên xét xử trên Facebook. Do đó, nhiều khả năng trong phiên tòa xét xử lưu động ngày mai và 2 ngày kế tiếp, người dân vẫn có thể livestream phiên tòa.

Do đây là vụ án được đông đảo dư luận xã hội quan tâm, cơ quan chức năng dự đoán ngày mai sẽ có rất đông người đến theo dõi. Bên cạnh việc chuẩn bị các cơ sở vật chất, nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được chuẩn bị để đảm bảo phiên tòa diễn ra thuận lợi. TAND tỉnh Điện Biên đã bố trí ghế ngồi tại khu vực sân cỏ, bên cạnh đó người dân có thể ngồi trên khán đài để theo dõi phiên xét xử lưu động.

Ông Phạm Văn Nam cũng chia sẻ rằng việc xét xử lưu động tại sân vận động sẽ đảm bảo cho tất cả mọi công dân đều có thể tới tham dự phiên tòa, có thể nhìn được hành vi phạm tội của các bị cáo. Như vậy phiên tòa xét xử lưu động sẽ có tác dụng giáo dục trực quan, sinh động trong công tác đấu trong phòng người các loại tội phạm chung hiện nay.

Sân vận động Điện Biên Phủ diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà có diện tích khoảng 4.000 m2 với sức chứa lên tới 10.000 người.

Cận cảnh nơi sắp diễn ra phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên. Clip: Người đưa tin



Chi Nguyễn (t/h)