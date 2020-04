Bộ Y tế không cho phép xét nghiệm COVID-19 với hình thức dịch vụ theo yêu cầu

Ngày 11/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm COVID-19. Công văn do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ký.

Công văn nêu rõ và yêu cầu các sở y tế tỉnh/thành không được phép làm xét xét nghiệm SARS-CoV-2 dạng dịch vụ theo yêu cầu. Các phòng thí nghiệm chỉ được thực hiện xét nghiệm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, chống dịch COVID-19.

Lấy mẫu dịch ở mũi họng để xét nghiệm



Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế đề nghị các sở y tế của các địa phương thực hiện 2 nhiệm vụ.

Thứ nhất, mua sắm, đầu tư máy móc, trang thiết bị xét nghiệm phải cân nhắc kỹ để phù hợp với nhu cầu và hiệu quả sử dụng. Để tránh lãng phí trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp, máy xét nghiệm trang thiết bị và sinh phẩm có nguồn cung ứng hạn chế và chi phí cao nên phải càng cân nhắc.

Thứ hai, trong giai đoạn này, các phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19 chỉ được thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia. Không cho phép xét nghiệm dịch vụ theo yêu cầu.



Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sẽ yêu cầu thanh tra xác minh lại việc bệnh viện công, tư nhân trên địa bàn có thực hiện xét nghiệm COVID-19 để thu phí dịch vụ, nếu có sẽ tiến hành xử lý.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Hà Nội



Tính đến nay, cả nước đã có 110 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó ngành y tế có 95 phòng, các ngành khác (Nông nghiệp, Quốc phòng) có 15 phòng; 36 phòng xét nghiệm đủ năng lực khẳng định.



Theo Bộ Y tế, hiện nước ta sử dụng phương pháp xét nghiệm RT- PCR với test kit do Học viện Quân Y sản xuất. Đây được cho là phương pháp xét nghiệm phù hợp với điều kiện phòng chống dịch ở nước ta, đảm bảo khả năng cung cấp chủ động cho xét nghiệm phòng chống dịch, không phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Bộ Y tế đang thẩm định và cấp phép cho một số đơn vị đăng ký.

Việt Nam là quốc gia đứng đầu có số lượng người được xét nghiệm trên một ca dương tính. Công suất xét nghiệm đạt 27.000 mẫu/ngày.



Tính đến hết ngày 11/4, tổng số mẫu bệnh phẩm đã xét nghiệm cộng dồn là 118.807, trong đó có 258 mẫu dương tính.

