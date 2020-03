Bà mẹ Anh đau đớn cảnh báo về sự đáng sợ của COVID-19 khi con gái 21 tuổi chết dù không có bệnh nền

Independent đưa tin, một cô gái 21 tuổi tên là Chloe Middleton (sống ở hạt Buckinghamshire, Vương quốc Anh) đã tử vong sau khi có kết quả dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 . Thông tin về cái chết của cô gái trẻ được gia đình tiết lộ trên mạng xã hội

Gia đình Chloe, nhất là mẹ cô tỏ ra vô cùng đau đớn trước sự mất mát quá lớn này. Bà nghĩ rằng, mình cần làm gì đó để cảnh báo cho cộng đồng biết về sự nguy hiểm của COVID-19. Từ ý nghĩ trên, bà đã đăng tải thông tin con gái tử vong vì COVID-19 lên mạng xã hội dù trước đó con gái bà không hề có bệnh nền.

Cô gái 21 tuổi người Anh tử vong vì COVID-19 dù không có bệnh nền

Bà Diane Middleton (mẹ Chloe) viết trên Facebook như sau: “Tất cả những ai đang nghĩ SARS-CoV-2 chỉ là một loại virus, xin hãy có cái nhìn nghiêm túc hơn. Thứ được gọi là virus đó đã lấy đi mạng sống của cô con gái 21 tuổi của tôi”.

Em gái của bà Diane Middleton là Emily Mistry cũng cho biết, trước khi tử vong, cháu gái của bà không hề có vấn đề sức khỏe nào. Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh và tất cả các thành viên trong gia đình không ai có thể ngờ được dịch bệnh này cướp đi người họ yêu thương nhất.

Bà Emily nói rằng: “Chúng tôi đang trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng được. Xin mọi người hãy tuân theo hướng dẫn của chính phủ. Hãy bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác. Virus không tự lây lan, chính con người đang làm lây lan virus”.

Theo tin tức quốc tế, Anh cũng là một trong những quốc gia ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19. Tính đến đầu giờ sáng ngày 26/3, tại Anh đã có 9.529 ca nhiễm COVID-19. Trong đó đã ghi nhận 465 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ở châu Âu đang diễn biến rất phức tạp

Anh là một trong số các quốc gia ghi nhận trường hợp tử vong là người trẻ tuổi. Trước đó, một nam thanh niên 18 tuổi được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Sau đó, anh ta tử vong tại bệnh viện ở thành phố Conventry (Anh). Tuy nhiên, bệnh nhân này phải trải qua điều trị tích cực vì có những vấn đề bệnh nền nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân 18 tuổi này có kết quả dương tính với COVID-19 từ 2 ngày trước khi tử vong. Nhưng điều này không liên quan đến nguyên nhân tử vong.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, ngày 23/3, chính phủ Anh đã quyết định phong tỏa toàn quốc nhằm chống COVID-19 lây lan. Người dân được khuyến cáo chỉ nên rời khỏi nhà khi đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc có vấn đề Sức Khỏe . Các nhà hàng, trường học, quán rượu, văn phòng ở Anh cũng đã có lệnh đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh.

