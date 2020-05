Cô gái 24 tuổi tái dương tính ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm thay đổi 'không đếm xuể'

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho rằng bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần nhất trong số ca COVID-19 tại Việt Nam.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện số 2, Quảng Ninh. Trong quá trình điều trị tại đây lần thứ nhất, bệnh nhân được xét nghiệm tổng cộng 13 lần với nhiều lần cho kết quả thay đổi liên tục. Hai lần đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 26/3 và 28/3. Mẫu bệnh phẩm lấy vào các ngày 30/3, 2/4, 5/4 lại liên tiếp cho kết quả dương tính. Ngày 8/4, kết quả xét nghiệm âm tính, cứ như vậy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày 16/4.

Bệnh nhân 52 đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm thay đổi từ khi còn điều trị



Xuất viện gần hai tuần, bệnh nhân 52 dương tính trở lại, được đưa vào Bệnh viện số 2 điều trị. Các bác sĩ thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm sau mỗi 48 giờ để xét nghiệm. Từ đó đến nay, bệnh nhân vẫn có kết quả âm tính rồi dương tính, lẫn lộn.



Thông tin mới nhất ngày 15/5, bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, các chỉ số sức khỏe ổn, tự thở khí trời.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhận định bệnh nhân 52 tái dương tính có khả năng do hệ miễn dịch của cơ thể kém đi khiến virus lại bùng lên, bởi hiện COVID-19 chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.



Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện số 2, cho biết xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime PCR giúp phát hiện mắc COVID-19 thông qua vật liệu di truyền của nCoV. Trường hợp bệnh nhân 52, có thể virus đã chết rồi nhưng ARN vẫn còn, nên xét nghiệm vẫn cho kết quả dương tính.

Bệnh viện số 2 Quảng Ninh còn điều trị hai ca, gồm bệnh nhân 149 và một bệnh nhân đi chuyến bay VN0062 từ Nga về Quảng Ninh được Bộ Y tế công bố tố 14/5.



Còn bệnh nhân 149 cũng là một trường hợp tái dương tính từ trước khi xuất viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục tái dương tính nên được đưa trở lại bệnh viện điều trị. Đến nay xét nghiệm âm tính nhiều lần, sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài: 'Các bác sĩ cứu tôi khi cận kề cái chết'