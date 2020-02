Cô gái bán hoa bị hiếp dâm, đoạt mạng và cướp tài sản vì… không trả được nợ

Cuối tháng 12/2019, TAND cấp trung TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ) đưa người họ Vương ra xét xử tội cố ý giết người và trộm cắp tài sản. Nạn nhân là cô Phó – con nợ của Vương. Sự việc xảy ra tại phòng trọ của cô Phó ở khu Thiên Hà, TP Quảng Châu.

Cụ thể, sáng 30/10/2018, Vương đến chỗ ở của cô Phó đòi nợ nhưng không được nên đã bỏ đi. Song không hiểu nghĩ gì mà chỉ vài tiếng sau Vương quay lại, ép nạn nhân quan hệ với mình. Tiếp đó hai bên xảy ra tranh chấp, cãi vã.

Do tức giận không đòi được nợ và cô Phó phản ứng dữ dội nên Vương đã sát hại nạn nhân. Chưa dừng lại, hắn phân thi thể thành nhiều mảnh, phi tang trong nhà vệ sinh ở phòng trọ. Cuối cùng, hắn lau dọn hiện trường, lấy đi toàn bộ đồ trang sức, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trong lúc bỏ trốn, Vương gọi điện cho vợ kể lại toàn bộ sự việc. Đồng thời hẳn vảo vợ chuyển 44.000 NDT sang tài khoản cho mình. Tuy nhiên, giao dịch không thành công vì trong tài khoản chỉ còn 5.000 NDT.

Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra và bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn ở Quảng Đông sau 1 ngày gây án. Đến ngày 27/12/2019, TAND trung cấp thành phố Quảng Châu đưa vụ án ra xét xử.

Theo luật sư của Vương, vụ án này xuất phát do việc vay nợ của nạn nhân. Động cơ của đối tượng được xe là chính đang khi đòi nợ số tiền minh cho vay nhưng bị từ chối nên dẫn đến hành vi phạm tội. Thêm nữa, việc đối tượng lấy đi tài sản của nạn nhân cũng vì muốn lấy lại số tiền đã cho vay nợ.

Tuy nhiên, phía VKS đã phản ứng dữ dội với lời biện hộ của luật sư . Còn phía tòa án thì cho rằng, đối tượng này cố ý tước đoạt sinh mạng của người khác khiến một người tử vong. Đồng thời còn lấy trộm tài sản của nạn nhân. Hai hành vi này cấu thành tội cố ý giết người và tội trộm cắp.

Từ những bằng chứng đã thu thập, lời khai của hung thủ, tội danh được thành lập. Căn cứ theo Pháp luật , tòa tuyên án tử hình với bị cáo. Đồng thời buộc nộp tiền phạt 1 vạn NDT vì tội cố ý giết người và trộm cắp.

