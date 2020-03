Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vụ cô gái bị bạn trai hành hung đến tự tử nhưng tòa án không khởi tố

Theo tin từ tờ Tin tức Bắc Kinh , một người phụ nữ tên Lâm Hàn (đã đổi tên) đã xảy ra mâu thuẫn với bạn trai dẫn đến xô xát nghiêm trọng. Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Hàn đã quyết định nhảy từ tầng 4 của khách sạn xuống dẫn đến nhiều thương tích khắp cơ thể.

Sự việc sau đó được trình báo đến cảnh sát địa phương. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc không đáp ứng các tiêu chí để khởi kiện, do đó, không thể khởi tố.

Trước đó, ngày 14/8/2019, Lâm Hàn (20 tuổi) rơi từ tầng 4 của khách sạn ở tỉnh Vân Nam xuống đất và bị thương nặng. Trước khi nhảy, Lâm Hàn bị người bạn trai kéo lên lầu, rồi bị tát và lạm dụng.

Khi được thông báo tin con gái nhảy lầu tự tử vì bị bạn trai hành hung, gia đình Lâm Hàn đã nộp đơn lên Văn phòng Cảnh sát huyện để xem xét khởi tố gã bạn trai kia. Tuy nhiên, cảnh sát khăng khăng rằng việc Lâm Hàn nhảy lầu hoàn toàn không liên quan gì đến người bạn trai.

Cô gái bị thương rất nặng sau vụ tự tử do bị bạn trai hành hung

Gia đình Lâm Hàn tỏ ra không hài lòng với quyết định của cảnh sát địa phương nên đã nộp đơn lên cơ quan kiểm sát cao hơn để đòi lại công bằng cho con gái. Gia đình cho biết hiện Lâm Hàn đang được điều trị tại Bệnh viện với 21 chiếc xương bị gãy, không thể làm được bất kỳ việc gì. gia đình đã phải chi viện phí đến 500.000 nhân dân tệ.

Đến ngày 27/2/2020, gia đình Lâm Hàn tiếp tục đón nhận tin vô cùng đau lòng. Thư phản hồi của cơ quan tố tụng nói rằng, sau khi xem xét bốn bên liên quan đến vụ việc này và xác định nó chưa thể cấu thành tội. Hành động tự sát là do cô gái tự quyết định và không có sự kiện nào. Do đó, không đủ điều kiện để khởi tố vụ án.

Sau đó, đoạn thư phản hồi được một thành viên trong gia đình chia sẻ trên mạng xã hội . Rất đông cư dân mạng đã vào bình luận, thể hiện thái độ phẫn nộ trước Cách làm việc của cơ quan tố tụng. Đa số những bình luận đều yêu cầu VKS xem xét lại vụ việc một lần nữa.

“Đánh con gái người ta đến mức tự tử mà không coi là tội? Ít ra cũng phải bắt hắn bồi thường chứ”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác lại cho rằng: “Nếu đã từng là bạn trai thì hẳn phải thấy có lỗi mà giúp một nửa tiền viện phí, xem chừng là chạy trốn rồi”.

Your browser does not support HTML5 video.

Hỏi cư dân mạng "chọn sống hay chết", cô gái nhảy lầu tự tử

Nga Đỗ (t/h)