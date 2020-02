Cô gái bị 'nghiệp quật' sấp mặt vẫn quyết trộm chậu cây bên đường khiến dân mạng cười ngất

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một tình huống trộm cắp mà dân mạng gọi vui là "nghiệp quật không chừa một ai".

Theo nội dung đoạn clip, một cô gái mặc áo phông, quần jeans, điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Thấy chậu cây đặt trước cửa nhà dân bên đường, cô gái liền tấp xe vào lề, nhìn ngó xung quanh rồi nhoài người bưng chậu cây.

Tuy nhiên, chiếc xe máy cô gái bất ngờ phản chủ, vọt ga về phía trước khiến cả người cả xe ngã ra giữ đường. Sau đó, cô gái được một người lại gần giúp đỡ dựng xe dậy và dắt vào lề đường. Những tưởng sau khi ngã "sấp mặt" cô gái sẽ từ bỏ chậu cây, nhưng không, sau khi quan sát không thấy ai chú ý, cô gái chạy lại bưng chậu cây đặt lên xe và phóng đi.

Được biết, sự việc xảy ra vào lúc 6h29 ngày 24/2 tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Toàn bộ diễn biến quá tình trộm cây của cô gái đã được camera an ninh ghi lại và được chính khổ chủ của chậu cây đăng tải lên mạng xã hội: "Ủa, cái gì vậy, chậu cây để trước nhà phơi nắng cũng bị 'chôm' nữa, bị té sấp mặt luôn mà vẫn dựng xe lên ráng lấy chậu cây!".

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút cả triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận của cư dân mạng. Đa số các bình luận đều bày tỏ thái độ bức xúc vì hành vi coi thường Pháp luật , ngang nhiên trộm cắp giữa ban ngày của cô gái. Tuy nhiên, cũng có không ít dân mạng bình luận hài hước về tình huống mà cô gái gặp phải:

"Con người có trách nhiệm là đây, dù nghiệp có quật thế nào vẫn hết lòng với nghề của mình".

"Mới vào nghề nên xử lý hơi cồng kềnh".

"Nghiệp quật sẵn rồi mà vẫn bất chấp nghiệp quật".

Hiện đoạn clip cô gái trộm cây bị nghiệp quật vẫn đang được chia sẻ rầm rộ, thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Kiều Đỗ (t/h)