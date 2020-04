Cô gái Hà Tĩnh sở hữu nhóm máu đặc biệt tiếp xúc gần nhưng 5 lần xét nghiệm đều âm tính với COVID-19

Như SKCĐ đã đưa tin trước đó, trường hợp kỳ lạ này là chị P.T.L. (SN 1995, trú tổ dân phố 16, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là chị họ của bệnh nhân 238.



Chị L. cho biết, bản thân mình cùng làm việc tại quán bar The For You ở bên Thái Lan cùng với cô em họ, bệnh nhân 238. Tại Thái Lan, L. đã từng tiếp xúc với bệnh nhân 146, 210, 238, 265... Đặc biệt, cô rất thân thiết, cùng ăn, ngủ chung một phòng với bệnh nhân 238, bệnh nhân 210.



Ngày 17/3, L. cùng 2 này trở về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình). Ở nơi này, cả 3 cùng tiếp tục cách ly cùng một phòng, ăn uống, sinh hoạt chung. Sau đó, chị L. và bệnh nhân 238 được chuyển về cách ly tại trường mầm non Thạch Long (huyện Thạch Hà), cùng ăn ở chung phòng.

Chị L. dù đã 5 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính (Ảnh: Người đưa tin)

Sau khi kết quả xét nghiệm thông báo bệnh nhân 146 và bệnh nhân 210 dương tính với COVID-19, bệnh nhân 238 được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà cách ly theo dõi. Lúc này, cả L. và bệnh nhân 210 xét nghiệm lần 1 đều âm tính COVID-19 . Tiếp tục xét nghiệm lần 2, em họ của chị L. đã được thông báo dương tính với COVID-19.



Sang ngày 2/4, cả hai được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh). Tại đây, hai chị em được cách ly mỗi người một phòng. Điều kỳ lạ là từ đó cho đến nay, chị L. đã được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần, đều cho kết quả âm tính COVID-19.

“Tôi và bệnh nhân 146, 210, 238, 265 đều làm cùng nhau ở quán bar. Tôi rất thân với 210 và 238 nên mọi sinh hoạt đều chung. Chúng tôi cùng ăn, ngủ, thậm chí cùng cắn ăn chung 1 quả xoài. Khi bệnh nhân 146 rồi 210, 238, 265 dương tính COVID-19 tôi nghĩ, mình cũng sẽ bị nhiễm. Thế nhưng, thật may mắn khi 5 lần xét nghiệm tôi vẫn âm tính”, L. nói.

Để giải đáp vấn đề lạ lùng này, sáng nay ngày 19/4, Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã tiến hành lấy mẫu máu của P.T.L xét nghiệm. Kết quả, L. thuộc nhóm máu O.

Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (Ảnh: Người đưa tin)

Điều này trước đó cũng đã được các chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc công bố, họ cho rằng, những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn so với những người mang nhóm máu O. Tuy nhiên, đây chỉ mới là nhận định ban đầu, chưa có cơ sở chắc chắn.



“Các nhà y học trên thế giới và Trung Quốc trước đó có đưa ra nhận định, những người thuộc nhóm máu O sẽ khó nhiễm COVID-19 hơn. Chính bởi vậy, trước trường hợp hi hữu của P.T.L, sáng nay, chúng tôi đã lấy mẫu máu xét nghiệm xem kết quả như thế nào. Quả nhiên, kết quả xét nghiệm L. thuộc nhóm máu O. Tuy nhiên, để khẳng định điều này còn cần phải có những đánh giá tổng quan trên nhiều trường hợp”, bác sỹ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nói.



Cũng theo bác sỹ Thành, trường hợp bệnh nhân 238 đã âm tính 3 lần. Tuy nhiên để cẩn trọng, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 4 trong sáng nay. Nếu kết quả tiếp tục âm tính sẽ được xuất viện vào ngày mai.

