Cô gái livestream khoe trốn được cách ly đã làm gì để 'qua mặt' lực lượng chức năng?

Chiều 26/2, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã tìm ra và buộc cách ly tập trung cô gái xuất hiện trong livestream chia sẻ "bí quyết" đi từ thành phố Daegu - tâm dịch Hàn Quốc về Việt Nam mà không phải cách ly.

Cụ thể, ngày 25/2, một tài khoản mạng xã hội có tên Harry Nguyen đã livestream cho biết vừa từ thành phố Daegu (Hàn Quốc) trở về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) mà không phải cách ly.

Trong đoạn livestream, cô gái mặc váy màu vàng, trang điểm đậm liên tục khoe khoang đầy tự hào vì đã trốn được cách ly và khẳng định mình là người thông minh, "phụ nữ phải sống bằng cái não"...

"Những người không thông minh là những người đã bị cách ly, những người thông minh như em có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách nói như thế nào", cô gái nói trên livestream.

Cô gái khoe khoang trốn được cách ly khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Đoạn livestream của cô gái mau chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được lan truyền trên mạng xã hội. Những chia sẻ của cô gái khiến dân mạng bức xúc, dưới phần bình luận rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ và nói rằng cô gái này có thể là mối đe dọa lan truyền virus SARS-CoV-2 cho người khác.

Vấp phải sự phản ứng dữ dội, không lâu sau tài khoản Harry Nguyen đã đăng tải bài viết xin lỗi cộng đồng mạng. Tuy nhiên, lời xin lỗi này được cho là thiếu sự chân thành nên sau cùng cô gái đã gỡ luôn cả lời xin lỗi.

Liên quan đến sự việc, ông Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng đã xác minh sự việc và buộc cách ly chủ nhân tài khoản Facebook khoe trốn được cách ly.

Chủ tài khoản tên Harry Nguyen là cô N.T.T (28 tuổi, quê ở Kiên Giang, tạm trú tại khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương). Người này sống tại thành phố Daegu, Hàn Quốc nhưng đã qua thành phố Busan (Hàn Quốc) để đáp máy bay về TP.HCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cô gái khai báo y tế không trung thực khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan mà không nhắc tới thành phố Daegu. Do đó cô gái đã được phép nhập cảnh mà không phải cách ly.

Được biết, khi về đến thành phố Dĩ An, T. đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và buộc phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám, nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu mắc bệnh, theo Tiền Phong.

Hiện T. đã được đưa về cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung ở Trường quân sự tỉnh Bình Dương để thực hiện cách ly trong 14 ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, lên danh sách tất cả những người đã tiếp xúc gần với T. để khoanh vùng và giám sát Sức Khỏe những ngày tới.

