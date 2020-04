Cô gái Thái Bình “liều mình” làm vợ trai Tây không nhà, đam mê du lịch và màn cầu hôn đặc biệt

Meigo là anh chàng có niềm đam mê đi du lịch, thậm chí, anh ta đã từng bán nhà để thực hiện đi bộ xuyên quốc gia, đặt chân qua 22 nước trên thế giới. Sau bao năm cô độc một mình trên đường dài, khi dừng chân tại Việt Nam , anh chàng đã tìm thấy người con gái mình thương và dừng chân ở đây, vun đắp tổ ấm.





Duyên gặp gỡ định mệnh

Đó là câu chuyện tình đặc biệt của chị Nguyễn Sâm (31 tuổi, Thái Nguyên) và anh Meigo Mark (30 tuổi, Estonia). Trước khi gặp nhau ở khúc cua cuộc đời, chị Nguyễn Sâm làm việc tại trung tâm của một tập đoàn điện tử, còn anh Meigo Mark là một nhạc sĩ, nhạc công chơi trumpet, thưc hiện những cuộc hành trình đi bộ vòng quanh thế giới của mình để thỏa mãn đam mê khám phá của mình.

Chị Sâm và anh Meigo Chị Sâm và anh Meigo

Trong chuyến hành trình vượt qua 22 nghìn km, trải qua 22 đất nước trong 4 ăm 3 tháng, bước sang tuổi 24, anh Meigo đã dừng chân tại Việt Nam, gặp mối duyên định mệnh của cuộc đời mình, chị Nguyễn Sâm.



Kể về ông xã của mình, chj Sâm cho biết, anh Meigo sinh ra trong Kể về ông xã của mình, chj Sâm cho biết, anh Meigo sinh ra trong gia đình có 5 thành viên, gồm bố mẹ và 2 chị gái. Từ lúc còn nhỏ, anh đã được hòa minh vào thiên nhiên ở mảnh đất mình sinh ra với những cánh đồng, các khu rừng và những dòng sông.



Năm 11 tuổi, Meigo xa nhà lên thủ đô Tallin, bắt đầu học chơi đàn piano và trumpet. Sau đó anh trở thành nhạc sĩ sáng tác nhạc cổ điển và trưởng nhóm nhạc chơi bộ hơi Lihula. Tuy nhiên vì tình yêu với thiên nhiên, anh đã quyết định táo bạo, vứt bỏ tất cả để đi bộ vòng quanh thế giới khi trong tay có chưa đến 15 euro (gần 400 nghìn) và một chiếc lều. Đáng nói hơn, anh phải bán nhà để thực hiện chuyến hành trình của mình suôn sẻ.



Anh bắt đầu hành trình đi bộ vòng quanh thế giới vào năm 2014, lúc đó, anh chưa từng nghĩ hay nuôi một chút hi vọng về việc sẽ tìm thấy một nửa của mình trong đời. Đối với chàng thanh niên trẻ tuổi, mang trong mình đầy khát khao chinh phục và khám phá thế giới, việc lập gia đình là một sự gò bó. Hơn nữa, anh hiểu để tìm người tâm đầu ý hợp nuôi dưỡng cuộc sống hôn nhân lành mạnh, bền chặt lại có chung đam mê với mình quả rất khó.

Cả hai có chung niềm đam mê, sở thích

Cả hai có chung niềm đam mê, sở thích





Thế rồi, chẳng thể cãi nổi duyên số, trong thời gian ở lại Hà Nội gần 1 tháng để xin visa sang Trung Quốc, anh và chị Sâm đã gặp nhau. Chính cuộc gặp gỡ trời định đó đã thay đổi những suy nghĩ của Meigo.



“Mình và ông xã quen nhau khi tham gia 1 buổi tiệc trà chia tay do bạn của bọn mình (người Pháp) tổ chức. Ấn tượng đầu tiên của mình về Meigo là người bạn rất dễ mến, thân thiện, mà phải gọi là "thánh thiện" thì đúng hơn, vui vẻ và rất tôn trọng mọi người. Meigo có "nụ cười" tỏa nắng và khiến mình ngưỡng mộ với hành trình độ bộ vòng quanh thế giới”, chị Sâm chia sẻ về người bạn đời của mình.



Với Meigo, anh lại ấn tượng về dáng người nhỏ nhắn, hay cười, đáng yêu và ngập tràn năng lượng của chị Sâm. Đặc biệt hơn nữa, chị có cùng chung niềm đam mê đi tới cùng trời cuối đất với anh. Biết cô gái mình thương sáng nào cũng chạy bộ nên từ đó ngày nào anh cũng xin chạy cùng chị 5km mỗi ngày. Cuối tuần, anh lại cùng chị chạy một vòng hồ Tây dài 16km, cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui với chị. cuối tuần lại cùng chị chạy một vòng hồ Tây dài 16km, chia sẻ, lắng nghe những mẩu chuyện vui buồn với chị. Cứ như thế, chị Sâm đã bước vào trai tim của anh.



“Mình hay chạy vào buổi sáng, khi bạn ấy đề nghị cho đi chạy cùng, chúng mình nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn, dần dần thấy hợp nhau và tự nhiên yêu thôi, rất tự nhiên ấy”, chị Sâm thổ lộ.



Cũng có thể nói, chuyện tình của chị Sâm và anh Meigo được diễn tả theo kiểu “Đúng người đúng thời điểm”. Trong lúc chàng trai Meigo đang còn mông lung, cô độc, sợ hãi, không biết mình sẽ gặp ai, cuộc đời mình sẽ về đâu thì chị Sâm đã xuất hiện như một ngọn hải đăng, thắp sáng cho anh. Chị Sâm cũng là bạn đồng hành, tri kỷ của anh, giúp anh nhận ra rằng không bao giờ được chấp nhận miễn phí.



Giai đoạn đó, anh Meigo không xin được visa đành phải rời Hà Nội để vào Tp. HCM thay vì qua Trung Quốc như dự định. Lúc chia tay, anh không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt chia ly với bạn gái. Trong lúc đó,cô gái mạnh mẽ là chị Sâm, nhận được tin báo từ anh, e sợ đây là lẩn cuối cùng chị được gặp anh, nên đã không một chút chần chừ bắt xe thẳng vào Nam Định để tiễn anh.

Tại đây, cả đã đi bộ 60km, trong hơn 12 tiếng trước khi chia tay nhau. Sau cuộc gặp gỡ đó, dù không trực tiếp nói với nhau lời hứa hẹn, nhưng anh và chị đều biết rằng, đó chưa phải là lần gặp cuối cùng.



Đúng tháng 1/2018, anh chị đã có cơ hội gặp nhau lần nữa và cùng nhau lên kế hoạch sẽ thực hiện vài chuyến du lịch đáng nhớ.



Dù bất cập về ngôn ngữ, văn hóa giữa 2 quốc gia nhưng với anh chị, tình yêu luôn có ngôn ngữ riêng, chỉ cần cả hai thấu hiểu và tôn trọng nhau, vậy là đủ. Thật đáng ngưỡng mộ, trong khoảng thời gian yêu nhau, anh chị đã cùng đồng hành chạy 150km tại 5 quốc gia: Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia, được trải nghiệm rất nhiều thứ cùng nhau như cắm lều trên đỉnh núi, lấy củi tự nấu mỳ,… Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với anh chị chỉ cần cùng nhau là hạnh phúc lắm rồi.



“Meigo lãng mạn, vui tính, hiền hòa, tôn trọng gia đình mình. Nhiều khi dạy bạn ấy nói vài câu tiếng Việt nghe vui lắm "Tôi yêu bạn. Tôi yêu nước, tôi yêu cơm, tôi yêu biển..." Rồi chia sẻ văn hóa 2 bên. Một lần Meigo kể tặng chậu hoa cúc vàng cho nhà cô chú ở Đồng Hới dịp Tết, mình không nhịn được cười. Ngộ ghê ấy”, chị Sâm chia sẻ về những kỷ niệm bên anh Meigo.





Nguyện ý cùng nhau nối dài những chuyến đi

Cảm nhận không thể nào sống thiếu vắng nhau thêm một giây phút nào nữa, sau khi trở lại Việt Nam vào tháng 8/2018, anh Meigo đã lên kế hoạch cầu hôn chị Sâm trên đỉnh Liang Biang.



Nói về màn cầu hôn, chị Sâm hạnh phúc cho biết, đó là chuyến đi cùng nhua ở Đà Lạt, khi cả 2 leo trên đỉnh Liang Biang. Anh chàng Meigo đã chờ cho mọi người xuống hết rồi lấy trong túi áo 2 chiếc nhẫn tự tay đan bằng tre cả buổi tối và cầu hôn chị. Dù chiếc nhẫn không có giá trị về vật chất nhưng đó là món quà lãng mạn, ấn tượng khiến chị cảm động và bất ngờ.

Đối với chị Sâm, tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành Đối với chị Sâm, tình yêu bắt nguồn từ sự chân thành

Nhìn thấy sự chân thành toát lên ở anh, chị Sâm biết rằng mình có thể tin tưởng, gửi gắm cuộc đời mình cho người đàn ông này mãi mãi. Với chị, tình yêu không quan trọng vật chất, bởi tìm được một người nguyện già đi cùng mình còn đáng giá gấp trăm lần, chẳng gì sánh nổi. Vì thế, chị đồng ý làm vợ anh mà không chần chừ.



Đối với chị, chị không quan trọng vật chất bởi tìm được một người nguyện già đi cùng mình, một người chồng, người cha tốt, là chỗ dựa tinh thần lớn cho mình còn đáng giá gấp trăm lần hơn thế và có nhiều tiền đến đâu cũng không mua thể được. Chính vì thế chị đã gật đầu đồng ý làm vợ anh mà không hề chần chừ. Đối với chị, chị không quan trọng vật chất bởi tìm được một người nguyện già đi cùng mình, một người chồng, người cha tốt, là chỗ dựa tinh thần lớn cho mình còn đáng giá gấp trăm lần hơn thế và có nhiều tiền đến đâu cũng không mua thể được. Chính vì thế chị đã gật đầu đồng ý làm vợ anh mà không hề chần chừ.



Vào ngày 20/10/2018, đám cưới của anh Meigo và chị Sâm được tổ chức tại Đông Hưng, Thái Bình quê chị với sự chúc phúc của rất nhiều người thân, bạn bè.

Tổ ấn hạnh phúc của cả hai Tổ ấn hạnh phúc của cả hai

Lễ cưới với mâm cỗ chay và tấm bảng dài hơn 2m với hàng nghìn bức ảnh cả 2 chạy bộ cùng nhau trên dải đất hình chữ S và 4 đất nước Đông Nam Á trong hành trình 2 năm yêu khiến mọi người thực sự cảm động, Hiện tại, vợ chồng chị Sâm đang sống ở Đông Hưng, Thái Bình. Sau 2 năm kết hôn, anh chị đã chào đón nàng công chúa Maria Mai – Mia vô cùng đáng yêu vào năm 2019.



Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng vẫn luôn đươm lửa. Cả hai cùng nhau chạy bộ, cùng thực hiên sở thích chung. Mỗi ngày, vợ chồng chị ôm hôn nhau ít nhất vài lần hay trước khi đi ngủ, thường xuyên mát xa lưng, chân cho nhau giúp ngủ ngon hơn để giữ lửa hạnh phúc.



“Meigo ơi, cảm ơn bạn vì tất cả, cảm ơn bạn vì đã đến trong cuộc đời tớ và ở bên tớ! Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết 2/3 cuộc đời còn lại nhé!”, chị Sâm nhắn gửi đến ông xã.

Your browser does not support HTML5 video.

Chuyện hôn nhân