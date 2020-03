Cô gái tố cáo hoạt động thẩm mỹ của ông Võ Ngọc Vũ và Tô Khả Đạt

Bác sỹ Võ Ngọc Vũ và Tô Khả Đạt là ai?

Sức khỏe Cộng đồng nhận được đơn của một phụ nữ có tên Trần Lê Thu H. (SN 1993, Vũng Tàu) phản ánh về những hoạt động bất thường của trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ và của cá nhân bác sĩ Võ Ngọc Vũ (chủ cơ sở). Bên cạnh đó là phản ánh hoạt động của người đàn ông có tên Tô Khả Đạt (được biết đến với việc mời chào phẫu thuật thẩm mỹ đặt cơ sở trong nhận được đơn của một phụ nữ có tên Trần Lê Thu H. (SN 1993, Vũng Tàu) phản ánh về những hoạt động bất thường của trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ và của cá nhân bác sĩ Võ Ngọc Vũ (chủ cơ sở). Bên cạnh đó là phản ánh hoạt động của người đàn ông có tên Tô Khả Đạt (được biết đến với việc mời chào phẫu thuật thẩm mỹ đặt cơ sở trong Bệnh viện Giao thông vận tải- 72/3 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua xác minh, chúng tôi được biết, người phụ nữ này cũng đã gửi đơn tố cáo lên Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, một số cơ quan Pháp luật yêu cầu điều tra xử lý các cơ sở thẩm mỹ và cá nhân các bác sỹ này.





Theo đơn, qua xem quảng cáo trên mạng xã hội , chị Trần Lê Thu H. (SN 1993, Vũng Tàu) thấy một Facebook tên Tô Khả Đạt có nhiều hình ảnh nâng mũi đẹp. Khi trao đổi qua Facebook chị H. nghĩ ông Đạt là bác sĩ và chính là người thực hiện các ca sửa mũi đó. Sau khi trao đổi qua massenger, ông Tô Khả Đạt mời chị đến thẩm mỹ viện của ông là một căn phòng nằm trong bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (72/3 đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3).

Theo chị H, bên ngoài căn phòng có in bảng “Phẫu thuật thẩm mỹ Tô Khả Đạt”. Khi vào bên trong, chị được ông Đạt thăm khám, tư vấn. Cụ thể, ông Đạt tư vấn cho chị H. sửa mũi cấu trúc căn cơ thái dương bọc sụn tai, chi phí là 45 triệu chưa bao gồm thuốc men, vệ sinh vết mổ và cắt chỉ.

Ảnh chụp tin nhắn do người làm đơn cung cấp

Theo chị H., ngày 25/1/2018, chị đến Bệnh viện Giao thông vận tải TP. HCM và vào thẩm mỹ viện của ông Đạt. “Thật bất ngờ, người phẫu thuật mũi cho tôi là bác sĩ Võ Ngọc Vũ. Hoá ra ông Đạt không phải là bác sĩ như những gì ông ta quảng cáo trên facebook mà chỉ là một người môi giới bán khách cho bác sĩ Vũ. Lúc đó tôi rất lo sợ nhưng không dám nói ra vì đã nằm lên bàn mổ rồi nên trót ‘đâm lao thì phải theo lao." - chị H. cho hay.

Tin nhắn qua lại giữa chị H. và bác sĩ Vũ (ảnh chị H. cung cấp)

Cũng theo đơn, sau một thời gian sửa mũi thì chị H. thấy mũi mình nhìn bất bình thường. Ngày 17/6/2018, chị H. tìm đến trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ (191A đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10). “Sau khi trao đổi qua lại thì bác sĩ Vũ nói sẽ chỉnh lệch cho tôi. Ngoài ra tôi phải đóng thêm 27 triệu để bọc sụn mergadem.”- chị H. trình bày.

Đơn nêu: vào lúc 9h ngày 23/7/2018, chị đã được bác sĩ Võ Ngọc Vũ sửa lại mũi tại trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ. Tuy nhiên, sau một thời gian được ông Vũ sửa lại thì chị H. nhận thấy mũi không có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể mũi vẫn lộ sóng đầu mũi, hơi bóng đỏ chỗ lộ sụn, đầu mũi lệch so với khuôn mũi.

Sở Y tế TP HCM đã vào cuộc

Chị H. kể rằng, từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019 chị liên tục gọi điện và nhiều lần đến gặp trực tiếp bác sĩ Vũ để yêu cầu kiểm tra tình trạng của chiếc mũi nhưng không được giải quyết thấu đáo. Cô gái này cũng cho biết, ngày 9/7/2019 chị tiếp tục lên gặp trực tiếp bác sĩ Vũ để nói chuyện thì lúc này bác sĩ Vũ không đồng ý sửa lại mũi cho chị. “Bác sĩ Vũ yêu cầu sửa lại cấu trúc sụn sườn bên bác đi, bác hỗ trợ 50% giá. Bác bảo mũi bác sửa cho tôi không lệch, không xấu, rất bình thường và nói tôi về suy nghĩ lại yêu cầu của bác rồi lần sau ghé trả lời bác”.

Tin nhắn qua lại mà chị H. nói rằng là của BS Vũ



Theo chị H., sau thời gian suy nghĩ chị đã nhắn tin cho bác sĩ Vũ về việc không đồng ý về cách giải quyết của bác sĩ thì không được hồi đáp. Ngày 25/12 chị H. lại lên gặp ông Vũ nhưng phải đi về vì ông Vũ bận mổ. Tối cùng ngày, chị H. nhận được tin nhắn của một người phụ nữ xưng là đại diện đứng ra giải quyết vụ việc. “Họ nói không hỗ trợ gì cho tôi cả vì tôi đã đi sửa mũi lại ở nơi khác và tôi với bác sĩ Vũ cũng chưa từng ký giấy cam kết gì để chứng minh là bác sĩ Vũ sẽ hỗ trợ cho tôi khi phẫu thuật thẩm mỹ. Người phụ nữ đó nhắn mong tôi hiểu và thông cảm. Kể từ đó đến nay họ không giải quyết gì cho tôi nữa. Khi xem lại massenger thì tôi thấy tài khoản Facebook mà tôi thường nhắn tin cho ông Vũ đã chặn tin nhắn của tôi”. - chị H. kể.

Hình ảnh các bác sĩ ở bệnh viện chụp lại mũi sụn megardem của chị H. trước khi lên bàn mổ sửa lại mũi vào tháng 11/2019. Ảnh được cung cấp kèm đơn.

Trong đơn, chị H. đề nghị Sở y tế kiểm tra giấy phép hoạt động của trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ, của Bác sĩ Võ Ngọc Vũ và chứng chỉ hành nghề, tay nghề, hợp đồng lao động và hợp đồng hợp tác chuyên môn, thời gian đăng ký hành nghề ở các nơi của Bác sĩ Vũ.

Hình ảnh mũi của chị H. cho chị cung cấp

Nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thông tin liên quan đến cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ ở bệnh viện Giao thông vận tải. Đồng thời nạn nhân cũng đề nghị Sở Y tế kiểm tra chứng chỉ hành nghề của ông Tô Khả Đạt – người có dấu hiệu tự xưng bác sĩ trên Facebook để quảng cáo, trực tiếp tư vấn, thăm khám thẩm mỹ và môi giới, thu tiền dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

PV Sức khoẻ Cộng đồng đã liên hệ làm việc với trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ nhưng được thông báo ông Võ Ngọc Vũ bận mổ. PV đã để lại toàn bộ nội dung như đơn của chị H. ở trên. Người phụ nữ tên Trâm (Quản lý) tiếp nhận vụ việc và hẹn sẽ trả lời.

Ngày 17/1, PV nhận được cuộc gọi từ số 090919… một người đàn ông giới thiệu tên Minh tự xưng là Luật sư đồng thời cũng là anh em trong nhà cùng quê hương của ông Võ Ngọc Vũ. Qua điện thoại ông này cho biết nếu phóng viên cần thông tin gì thì liên hệ tham khảo hỏi thanh tra Sở Y tế vì thanh tra Sở Y tế đã mời bác sĩ Vũ lên làm việc và bác sĩ Vũ cũng đã có bản tường trình về tố cáo của chị H. Sau khi nghe PV trao đổi, người đàn ông này cho biết bác sĩ Vũ sẽ trả lời bằng văn bản cho báo sau vài ngày.

Đến nay đã hơn 1 tháng nhưng trung tâm thẩm mỹ Dr Vũ và ông Võ Ngọc Vũ chưa có câu trả lời nào.

Ngày 26/2, trao đổi với Sức khoẻ Cộng đồng, ông Nguyễn Mạnh Cường, quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết thanh tra Sở đã thụ lý hồ sơ vụ việc của bà Thu H. và đang tích cực làm rõ. Theo ông Cường, vụ việc có liên quan đến rất nhiều cá nhân, đơn vị.

Sức khoẻ cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Phi Yến