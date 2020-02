Cô gái trẻ bị sát hại, đốt xác dã man trong vườn dừa vì… chọc ghẹo đồng nghiệp béo ú

Ali Heri Sanjaya (27 tuổi) đã bị bắt sau khi giới cảnh sát tìm thấy thi thể đồng nghiệp của hắn bị chết cháy trong vườn dừa ở thị trấn Banyuwangi, Java, Indonesia . Nạn nhân là Rosidah (18 tuổi) – đồng nghiệp của Ali Heri Sanjaya.

Theo điều tra của cảnh sát, Ali và Rosidah là bạn bè nhiều năm, họ cùng chung sống trong một khu phố. Thời gian gần đây, họ cùng làm trong một nhà hàng trong một nhà hàng. Bình thường, hai người có mối quan hệ khá thân thiết.

Từ những clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người nhận định Ali là người hiền lành, tốt bụng. Trước nay, Ali chưa từng va chạm với ai để lại điều tiếng không hay.

Về phần Rosidah, ngày 24/1, gia đình không thấy cô về nhà sau giờ làm nên đã đi tìm và trình báo sự việc con gái mất tích đến cảnh sát địa phương. gia đình cô gái xấu số không hề biết rằng, khi họ báo cảnh sát sự việc đã không thể cứu vãn được nữa.

Ali và hiện trường vụ án mạng

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã tổ chức lực lượng đi tìm thi thể của Rosidal. Họ phát hiện, một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nghi của nạn nhân

Theo điều tra của cảnh sát, đối tượng Ali đã lên kế hoạch tấn công nữ đồng nghiệp từ trước đó khoảng 1 tuần. Nguyên nhân là bởi Rosidah nhiều lần buông lời chê bai thân hình mập mạp của Ali. Cô ấy ví Ali như một võ sĩ sumo trước mặt rất nhiều người khác. Còn với Ali, lời nói của đồng nghiệp khiến hắn vô cùng phẫn uất, tổn thương và cay đắng.

Vào hôm xảy ra sự việc, Ali đã đứng chờ Rosidah làm xong. Sau đó, hắn nhờ cô chở về nhà. Nạn nhân không hề nghi ngờ ý định tàn độc của bạn mình nên lập tức đồng ý. Khi Rosidah chạy xe đến khu vực vườn dừa thuộc thị trốn Pondok Nongko thì Ali bảo dừng xe. Khi cô gái vừa xuống xe bị Ali siết cổ cho đến chết.

Chưa dừng lại, Ali kéo thi thể nạn nhân vào trong vườn dừa rồi tưới xăng lên người và phóng hỏa đốt. Trước khi bỏ đi, Ali còn ăn cắp chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân. Hắn mang bán rồi dùng số trên để trả nợ.

Gây án xong, Ali trốn khỏi nơi làm việc cho đến khi bị cảnh sát bắt. Tại cơ quan điều tra, Ali cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi. Còn gia đình Rosidah cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì kẻ thủ ác đã bị bắt.

Theo quy định của luật pháp Indonesia, nếu bị kết án, Ali sẽ phải đối mặt với bản án tử hình hoặc ngồi tù chung thân.

Nga Đỗ (t/h)