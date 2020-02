Cô gái trẻ khiến tên trộm biến thái sợ xanh mặt chỉ bằng một câu nói: “Tôi vừa trở về từ Vũ Hán”

Tờ The Paper đưa tin, đêm ngày 31/1, một cô gái trẻ họ Dịch sống ở thị trấn Bình Bá (TP Trùng Khánh, Trung Quốc) bị trộm đột nhập vào nhà với ý định hiếp dâm cô. Tuy nhiên, tên trộm này đã phải đầu hàng trước sự thông minh của cô gái trẻ, thậm chí hắn còn sợ “xanh mặt”.

Sau khi tên trộm bỏ đi, cô Dịch đã đến đồn Cảnh sát địa phương báo án. Tại đây cô khai, lúc đó, cô đang nằm ngủ trên giường thì phát hiện có tiếng động lạ và thấy bóng người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ. Vì quá hoảng sợ nên cô đã la hét với mong muốn có ai đó nghe thấy và sẽ đến cứu cô.

Tên trộm biến thái từ bỏ ý định hiếp dâm chủ nhà vì sợ virus corona

Thấy chủ nhà la hét, tên trộm liền lao nhanh vào phòng ngủ ôm cổ, lấy tay bịt miệng cô Dịch. Lúc đó, hắn còn nảy sinh ý động quấy rồi tình dục cô. Thấy vậy, cô gái trẻ dùng hết sức bình sinh giẫy giụa nhằm thoát khỏi bàn tay kẻ thủ ác nhưng không được. Nhưng cũng ngay lúc đó, cô nghĩ ra kế tự cứu thân.

Cô Dịch buông ta xuống không kháng cự nữa mà giở vờ ho rồi đẩy nhẹ nhẹ tay tên trộm ra và nói: “Tôi vừa trở về từ Vũ Hán. Tôi có triệu chứng nhiễm bệnh nên tôi ở một mình, tự cách ly tại nhà”.

Vừa nghe dứt câu, tên trộm hoảng hốt buông tay cô gái trẻ ra rồi vơ vội chiếc iPhone của cô cùng 80 tệ rồi chuồn thẳng. Khi lấy lại được bình tĩnh, cô Dịch đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát báo án.

Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra ở Vũ Hán đang diễn biến phức tạp

Mặc dù tên trộm đeo khẩu trang nhưng từ một số đặc điểm cơ thể, giọng nói mà cô Dịch khai báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt được nghi phạm . Danh tính của hắn sau đó được xác định là người họ Tiểu (25 tuổi).

Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, Tiểu đã cùng cha đến đồn cảnh sát tự thú. Tiểu khai, hôm xảy ra sự việc, hắn rời khỏi nhà vì cãi nhau với người thân. Do không có tiền tiêu xài nên hắn đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đang đi lang thang thì thấy cửa sổ nhà cổ Dịch hé mở nên đã đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi nhìn thấy cô Dịch trong phòng ngủ thì hắn nảy sinh ham muốn tình dục. Nhưng do cô Dịch nói có nhiễm bệnh từ Vũ Hán nên hắn đành chỉ cướp tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

