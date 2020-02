Cô gái trẻ suýt phải cắt cụt ngón tay vì thói quen cắn móng mà bất kỳ ai cũng mắc phải

Trong một video Tiktok gần đây, cô nàng sinh viên 18 tuổi ở Texas (Hoa Kỳ) tên Lauren Nichols đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ câu chuyện kinh khủng mà mình mới trải qua. Cụ thể, qua video cô nàng muốn kể lại rằng, gần đây bản thân suýt phải cắt mất đầu ngón tay do nhiễm trùng , viêm quanh móng do cắn móng tay thường xuyên.



Video được chia sẻ ngày 17/1 với lời bắt đầu: "Gửi những người thợ làm móng, hãy dừng lại những gì các bạn đang làm. Chỉ vì thói quen cắn móng mà tay cô bị nhiễm trùng, suýt phải cắt cụt đầu ngón tay. Đến thời điểm hiện tại, video đã thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Bài đăng được Lauren chia sẻ.



Theo Lauren, tai nạn bắt đầu vào ngày 8/1. Buổi sáng thức dậy, cô gái bất ngờ khi thấy trên lớp biểu bì của ngón tay giữa bên trái có một đốm xanh. Lúc đầu, Lauren đơn giản cho rằng đây chỉ là vết va đập bình thường nên không đi khám ngay.



Trước khi quay lại trường đại học một hôm, cô gái quyết định đi khám. Tại đây, bác sĩ kê đơn kháng sinh cho cô và cho biết: Tình trạng này là paronychia hay còn gọi là viêm quanh móng. Lauren yên tâm dùng thuốc và tin rằng tay mình sẽ sớm khỏi.



Tuy nhiên, đến ngày 10/1 phần tay sưng thêm, phần tím bầm và mủ xanh cũng lan ra. Tay bị nhiễm trùng, cô gái 18 tuổi hoảng hốt khi bác sĩ nói mình cần phẫu thuật gấp. Nếu không đáp ứng, có thể cô sẽ phải cắt cụt đầu ngón tay bởi tình trạng viêm nhiễm đã quá tồi tệ.

Ảnh minh họa.



May mắn phát hiện sớm, Lauren đã dần hồi phục mà không cần cắt cụt đầu ngón tay. Tuy nhiên, đây là bài học đáng nhớ cho cô gái trẻ cũng như hồi chuông cảnh báo cho những ai có thói quen cắn móng tay.



Thực tế, viêm quanh móng hay paronychia là một bệnh nhiễm trùng da xảy ra quanh móng tay. Tình trạng này thường xảy ra sau khi móng tay bị thương do thói quen Thực tế, viêm quanh móng hay paronychia là một bệnh nhiễm trùng da xảy ra quanh móng tay. Tình trạng này thường xảy ra sau khi móng tay bị thương do thói quen cắn móng tay hoặc cắt tỉa móng tay không đúng cách khiến các vi khuẩn và nấm men (cũng như các loại nấm khác) xâm nhập qua vết thương hở.



Khi bị viêm móng tay, người bệnh sẽ cảm thấy đau, đỏ và sưng quanh móng; thậm chí là xuất hiện nhiều mụn nước có mủ, khu vực quanh móng tay có màu sắc khác thường. Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, nhiễm trùng có thể lan sang các phần khác của cơ thể, gây sốt, lanh, đau cơ và đau khớp... Trường hợp nghiêm trọng người bệnh còn phải đối mặt với việc cắt cụt ngón tay.

Cô gái phải cắt bỏ ngón tay vì thói quen cắn móng tay. Nguồn: VTC 14



Thùy Nguyễn (t/h)