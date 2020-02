Cô gái trốn cách ly từ Hàn Quốc khoe ảnh tự nguyện cách ly tại trường quân sự Bình Dương

Tối ngày 25/2, cộng đồng mạng đua nhau truy tìm cô gái trở về từ TP Daegu – tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc . Ngay sau khi bước ra khỏi cửa hải quan, cô gái này livestream trên mạng xã hội facebook chia sẻ cách trốn cách ly nhờ “thông minh” của mình. Cô gái nhấn mạnh, mình “không bằng cái não”.

Trong đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội từ tài khoản Harry Nguyen ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), cô gái mặc váy vàng, trang điểm lòe loẹt mạnh miệng: “Những người không thông minh là những người bị cách ly, những người thông minh như em bị có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách nói như nào”.

Đoạn clip chia sẻ cách "né" cách ly của cô gái này gặp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

“Để một tí về nhà em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly, sao mà không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe, tại vì ở đây còn hải quan nhiều, nói người ta nghe người ta bắt em đó. Tí em về nhà tới Bình Dương em sẽ kể cho mọi người nghe từng ly từng tí nha”, cô gái nói thêm.

Những người xem được clip nảy thể hiện thái độ bức xúc và phản ứng dữ dội bằng cách bình luận giận giữ kèm theo biểu tượng phẫn nộ. Cộng đồng mạng ở cả Việt Nam và Hàn Quốc bức xúc về thái độ không tuân thủ quy định gây ảnh hưởng tới gia đình , cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, khi thấy cộng đồng mạng lên án dữ dội, cô gái trẻ đã tự xóa đoạn livestream trên, đồng thời đăng đàn giải thích vào đêm ngày 25/2 như sau: “Em nói cho các chế nghe nè. Kiểm dịch không vấn đề gì thì về nhà tự cách ly, vẫn đến y tế khám”… và rất nhiều những câu khó hiểu khác. Song lời phân trần này không được cư dân mạng chấp nhận.

Cô gái áo vàng có những phát ngôn ngông cuồng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch là ai? Theo một số thông tin trên mạng xã hội, cô gái áo vàng livestream bằng tài khoản Harry Nguyễn tên thật là N.T.T., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Cô gái này sống ở thành phố Daegu và đáp máy bay về Việt Nam để “né” dịch.

Theo khai báo thì cô gái này trở về Việt Nam cùng với 3 người khác, trong đó 1 em tên là Hồng còn 2 em nhỏ hơn chưa rõ danh tính. Cả 4 người này trở về từ tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Họ cùng nhau đi xem buýt về vùng không có dịch rồi khai thời gian đăng ký thông tin vé máy bay ở đó. Cuối cùng, họ cùng nhau đến Busan và bay về Việt Nam để không bị cách ly 14 ngày.

Liên quan đến sự việc này, theo thông báo của Sở Y tế Bình Dương , đơn vị đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cô lập cách ly tập trung tại khu cách ly của đại phương.

Cũng theo tin từ Sở Y tế Bình Dương, sau khi về đến Dĩ An, cô gái này gặp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng nên đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó cô đã được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung, cách ly trong vòng 14 ngày.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã tiến hành điều tra dịch tễ của cô, lên danh sách những người đã tiếp xúc với cô gái này (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên đoạn đường di chuyển từ sân bay về đến khi được cách ly, gia đình , người thân) để khoanh vùng, kiểm tra Sức Khỏe

