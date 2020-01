Cô gái tử vong trên vũng máu sau tiếng hét thất thanh, nghi do mâu thuẫn tình ái

Tin tức mới nhất ngày 11/1, báo Người Lao Động dẫn lại lời của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với với Công an huyện Củ Chi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.





Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay ngày 11/1, nhiều người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Tiếng hét phát ra trong một căn nhà trên địa bàn xã nên mọi người vội vã đến xem. Khi chạy đến, một số người phát hiện cô gái bị thương ở cổ, đã tử vong trên vũng máu nên vội vàng báo công an.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.





Trao đổi với Zing.vn, đại diện công an huyện Củ Chi cho biết, nạn nhân 28 tuổi, tử vong do vết thương trên cổ. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc cô gái bị sát hại được xác định là do mâu thuẫn tình ái.

Nạn nhân tử vong trên vũng máu.

Thời điểm hiện tại, công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm hung thủ.



Cách đây không lâu, vào ngày 14/12/2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Sự việc xảy ra tại một nhà nghỉ ở phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn). Theo cơ quan Công an, danh tính nạn nhân là T.T.H. (18 tuổi, ngụ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Hung thủ gây án là Đ.D.T. (23 tuổi - bạn trai nạn nhân, ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).



Được biết tối 14/12 hai người đưa nhau vào nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn. Một vài tiếng sau, T. sát hại bạn gái trong phòng nghỉ. Sau đó, nam sinh này dời khỏi nhà nghỉ đến Công an đầu thú.



Hà Nội: Thanh niên đâm chết 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử. Nguồn: VTC 14

Thùy Nguyễn (t/h)