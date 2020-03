Có gì bên trong chiếc vali hạt nhân - vật bất ly thân của các Tổng thống Mỹ

Các Tổng thống Mỹ có thể không mang Cadillac One khi công du nước ngoài, nhưng chiếc vali hạt nhân lại là vật bất ly thân không thể rời tay.

Trong những chuyến công du nước ngoài, các Tổng thống Mỹ thường được hộ tống bởi các mật vụ, xe chuyên dụng, trực thăng,... để đảm bảo an toàn. Tùy thuộc vào tính chất của công du mà số thành viên, lượng phương tiện có thể tăng giảm tùy mức. Tuy nhiên, có một vật dụng được coi là vật bất ly thân của các Tổng thống Mỹ , không thể tách rời - đó là chiếc vali hạt nhân - còn gọi là The FootBall.

Vận chuyển đặc biệt

Chiếc vali hạt nhân được chế tạo từ hợp kim titan siêu bền để bảo vệ các thiết bị bên trong an toàn trước những điều kiện bất lợi nhất. The Football có kích thước 45x35x25 cm, nặng gần 20 kg, được đựng đựng bên trong một túi da màu đen bí ẩn.

Thông thường, chiếc vali này sẽ được một phụ tá quân sự của tổng thống cầm. Người này sẽ có nhiệm vụ theo chân Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khắp mọi nơi, từ Nhà Trắng đến đoàn xe hộ tống,... khi đi công tác nước ngoài. Người phụ tá này được đi cùng tổng thống trong thang máy, ở cùng tầng khách sạn và cũng được bảo vệ cẩn thận không kém Tổng thống.

Người này luôn được sắp xếp lịch làm việc, nghỉ ngơi chung với tổng thổng. Tổng thống đi đâu thì người phụ tá quân sự sẽ mang vali hạt nhân theo đó, được yêu cầu không quá xa tổng thống để có thể tiếp cận mọi lúc, mọi nơi.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của vật bất ly thân này, người phụ tá sẽ dùng một sợi cáp để cố định chiếc vali hạt nhân vào tay của mình trong trường hợp cần đặt nó xuống đất, nhất là khi ở nơi đông người. Trong một lần hiếm hoi, phụ tá quân sự của Tổng thống Ronald Reagan từng đặt vali hạt nhân xuống Quảng trường Đỏ trong chuyến thăm Moscow, Nga.

Việc lựa chọn phụ tá quân đội nắm giữ vali hạt nhân này cũng phải được tuyển chọn rất khắt khe. Công việc này đòi hỏi một người phải có hiểu biết sâu rộng về quy trình khởi động vũ khí hạt nhân để hỗ trợ tổng thống, bên cạnh đó còn phải có lòng trung thành tuyệt đối.

Pete Metzger, một trong những phụ tá quân sự nắm giữ vali hạt nhân thời Tổng thống Ronald Reagan cho hay ông đã phải trải qua một quá trình đánh giá tâm lý để đảm bảo có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi phụ tá quân sự trước khi làm nhiệm vụ đều được kiểm tra gắt gao, kĩ lưỡng của Lầu Năm Góc, Cơ quan Mật vụ và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Peter từng chia sẻ: "Nắm giữ vali hạt nhân là một trách nhiệm đáng lo ngại. Khi làm nhiệm vụ, tôi cố gắng không nghĩ đến việc phải nhập mật khẩu nhưng luôn phải sẵn sàng để làm điều đó".

Khám phá bên trong một chiếc vali hạt nhân

Trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962, vali hạt nhân ra đời dưới thời Tổng thống John F. Kennedy. Tổng thống Kennedy lo ngại nhiều phần tử cực đoan trong giới lãnh đạo Mỹ có thể dùng vũ khí hạt nhân để tấn công Liên Xô mà không qua sự đồng ý của ông. JFK cũng muốn mình có thể phát động cuộc tấn công bằng vụ khí hạt nhân chiến lược ở mọi nơi, từ đó chiếc vali hạt nhân ra đời.

Mỗi nhiệm kỳ 4 năm, tổng thống sẽ có 3 chiếc vali hạt nhân, 1 chiếc là vật bất ly thân khi ông rời Nhà Trắng, 1 chiếc chứa mã dự phòng cho Phó tổng thống, 1 chiếc nữa để lưu trữ trong Nhà Trắng. Những gì bên trong một chiếc vali hạt nhân vẫn còn là bí ẩn, nhưng một số phụ tá quân sự đã tiết lộ vài thông tin.

Vali hạt nhân thực tế là một thiết bị liên lạc vệ tinh, xác nhận tư cách tổng tư lệnh quân đội của tổng thống trong các mệnh lệnh tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Mỗi tổng thống sẽ được trao "biscuit" - một chiếc thẻ nhựa chứa mã xác nhận tư cách tổng tư lệnh quân đội của người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống sẽ phải giữ chiếc thẻ bên cạnh mình 24/24, nếu không có "biscuit", quy trình khởi động vũ khí hạt nhân sẽ không thể thực hiện.

Một số nguồn tin cho rằng Tổng thống Barack Obama đã dùng máy quét võng mạc thay cho thẻ chứa mã. Tuy nhiên, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), James Clapper khẳng định chiếc vali hạt nhân không có máy quét võng mạc hay nút bấm màu đỏ như trên phim ảnh hay nhiều người vẫn tưởng.

Bên trong vali còn chứa danh sách những địa điểm tấn công đã được lên kế hoạch sẵn, gọi là OPLAN 8010 cùng mã phóng cho từng vũ khí cụ thể. Tổng thống sẽ lựa chọn địa điểm tấn công dựa trên sự tham mưu từ Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra còn 1 cuốn sách ghi lại những địa điểm trú ẩn an toàn cho Tổng thống, 1 cuốn sổ khoảng 10 trang hướng dẫn cách vận hành hệ thống liên lạc khẩn cấp.

Chi Nguyễn (t/h)