Kêu oan vì mang tiếng trộm cắp: Công an Quy Nhơn bác đơn, cô giáo đòi giám định clip

Công an thành phố Quy Nhơn vừa gửi thông báo kết quả giải quyết tố cáo số 19/TB-CATP ngày 17/02/2020 theo đơn tố cáo của bà Châu Thị Thuận. Văn bản nêu: “phần nội dung bà Châu Thị Thuận yêu cầu giám định lại nội dung đoạn clip do bà Võ Thị Hồng cung cấp cho cơ quan công an, Công an thành phố Quy Nhơn nhận thấy việc giám định theo yêu cầu của bà Thuận nêu trong đơn tố cáo là không cần thiết. Vì qua nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ vụ việc và kết quả làm việc với bà Châu Thị Thuận, bản thân bà Thuận đã được xem nội dung đoạn clip và thừa nhận hình ảnh và hành vi mở túi xách lấy tiền trong phòng làm việc của bà Võ Thị Hồng chính là bà Châu Thị Thuận. Theo trình bày của bà Châu Thị Thuận thì việc vào phòng làm việc bà Hồng mở túi xách lấy tiền là do bà Hồng nhờ lấy tiền hộ và diễn ra ngoài phòng làm việc của bà Hồng (ngoài phạm vi ghi nhận ảnh của camera đặt trong phòng làm việc của bà Hồng)."