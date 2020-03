Ấm lòng cô giáo vùng cao tự tay may 700 khẩu trang phát miễn phí cho học sinh phòng dịch COVID-19

Do chuyển biến xấu của COVID-19, cô giáo Hồng Hạnh đã tranh thủ may 700 chiếc khẩu trang vải phát miễn phí cho học sinh trước ngày trở lại trường học.

Vì mua khẩu trang quá khó khăn

Khoảng thời gian của những ngày nghỉ kéo dài do tác động của dịch COVID-19 đã không trở nên vô vị với cô Hoàng Thị Hồng Hạnh (1980) - giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 tại Trường THPT số 1 Văn Bàn, Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Bằng tấm lòng cao cả và đôi bàn tay khéo léo, cô Hạnh đã tự tay may 700 chiếc khẩu trang vải để trao tặng cho các em học sinh tại trường. Món quà tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng ý nghĩa, đặc biệt vào thời điểm dịch bệnh này.

Cô Hạnh may chiếc khẩu trang với 10 đường may khéo léo và nắn nót

Chia sẻ về ý tưởng của mình, cô Hồng Hạnh vô cùng phấn khởi: “Đầu tiên là tôi chỉ may một vài chiếc khẩu trang để phục vụ cho gia đình , cho các con đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó, dịch bệnh lây lan khá rộng, việc mua khẩu trang y tế quá khó khăn, giá bị đẩy lên cao và kể cả những chiếc khẩu trang vải cũng bị nâng giá lên khoảng 5-6 lần, số lượng cũng không còn nhiều. Với trách nhiệm là giáo viên bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm, tôi sẽ luôn phải khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang và sử dụng các phương tiện phòng dịch khác khi đến trường để đảm bảo an toàn cho cả trò và thầy cô”.

Ấm lòng những chiếc khẩu trang miễn phí phòng chống virus corona

Vốn là người yêu thích may vá từ trước, cô Hạnh tận dụng nguồn vải có sẵn trong nhà cùng chiếc máy may nhỏ gọn, dành 3 tuần nghỉ học để may những chiếc khẩu trang vải dành tặng cho các em học sinh trước ngày đến trường. “Tuần đầu tiên tôi chỉ hoàn thành được khoảng 300 chiếc, khi sắp kết thúc đợt nghỉ học, tôi phải nhờ thêm sự hỗ trợ từ các cô giáo trong trường để kịp hoàn thành số khẩu trang đủ phát mỗi em ít nhất một chiếc. Có những hôm chị em mải mê làm không cần nghỉ trưa, nhưng cũng không thấy mệt vì nhờ có sự ủng hộ của mọi người”, cô Hạnh kể.

Học sinh vô cùng thích thú bởi món quà do cô giáo tặng

Với các em học sinh nội trú tại tỉnh miền núi như Lào Cai, giá trị của những chiếc khẩu trang có thể không quá lớn, nhưng đó là tình cảm cũng như tâm huyết của cô Hạnh nói riêng cùng các thầy cô tại trường THPT số 1 Văn Bàn nói chung giúp các em phần nào được học tập và vui chơi khỏe mạnh. “Tôi không muốn các em phải biết ơn hay trả ơn, tôi chỉ cần các em cảm nhận được tình cảm của các thầy cô, gắn bó hơn với nhà trường và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ Sức Khỏe bản thân”, cô Hạnh tâm sự.

Cô giáo say mê với công việc từ thiện

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô Hạnh là một người phụ nữ luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Qua nhiều năm gắn bó với công việc “trồng người”, với mỗi lứa học trò cô Hạnh đều mong muốn có thể truyền đạt nguồn sống tích cực từ bản thân giúp các em sống tốt, sống có trách nhiệm hơn ở hiện tại và tương lai. “Tôi luôn nói với học sinh của của mình, muốn giúp đỡ được người khác thì mình hãy yêu lấy bản thân mình trước tiên. Đó không phải là sự ích kỷ, đó là cách để bản thân có được nguồn năng lượng tích cực, sống có trách nhiệm hơn và truyền cái năng lượng đó đến được với mọi người”, cô Hạnh chia sẻ.





Cô giáo vùng cao nhiệt huyết với nghề, say mê công việc từ thiện

Nhiều người nghĩ rằng, ai có tiền thì mới có điều kiện làm từ thiện, nhưng đối với cô Hạnh, điều trước tiên phải có tấm lòng. Bao nhiêu năm công tác là bấy nhiêu năm cô Hạnh vẫn luôn thầm lặng tìm kiếm những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, mong muốn các em có điều kiện thuận lợi nhất học tập tại trường. Cô dành thời gian tìm kiếm những chiếc xe đạp cũ từ học sinh khóa trước không còn nhu cầu sử dụng để tặng lại cho các em đi học xa trường, không có phương tiện di chuyển.

Trong năm 2019, cô Hạnh đã trao tặng 51 chiếc máy tính đến tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập tại trường THPT số 1 Văn Bàn. “Hàng ngày, tôi vẫn luôn kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp để có đủ nguồn kinh phí mua thiết bị học tập cho các em. 51 chiếc máy tính cầm tay đã trao tặng, có 34 chiếc máy là tôi trích từ phần thưởng của cá nhân do Nhà trường cũng như Bộ Giáo dục tặng”, cô Hồng Hạnh kể.

Cô Hạnh vẫn luôn nhớ những ánh mắt hồ hởi xen lẫn hạnh phúc của các em học sinh khi nhận được món quà từ thầy cô. Điều này giúp cô có động lực để hoạt động từ thiện nhiều hơn nữa. Cô Hạnh cũng mong muốn những hoạt động này sẽ lan tỏa tới các em học sinh, các thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh.

Cô Hạnh được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà kỷ niệm trong Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu của năm 2019.

Cũng bởi sự tận tâm với cho nghề, những việc làm nhân văn cho xã hội , cô Hồng Hạnh đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo trao tặng 2 Bằng khen trong Lễ vinh danh nhà giáo tiêu biểu của năm 2019.

“Nhiều chị em có quan niệm phụ nữ sẽ hơn nhau ở tấm chồng, nhưng tôi lại khác. Tôi luôn muốn bản thân có bản lĩnh làm chủ, độc lập và cống hiến hết mình. Tôi không quan trọng mình đã cho đi bao nhiêu, sẽ nhận lại được những gì, tôi chỉ cảm thấy sau mỗi lần mình làm được một điều gì có ích là tinh thần tôi tự khắc sẽ vui vẻ và yêu đời”, cô Hạnh chia sẻ.



Như Quỳnh