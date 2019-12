Cơ hội chữa thành công bệnh bạch biến bằng nam y

Niềm vui khôn tả của người phụ nữ từng khổ sở vì mang làn da beo

Cách đây hơn 3 năm, sau chuyến du lịch 3 ngày trở về, chị Vũ T.N 40 tuổi (Thanh Xuân – Hà Nội) phát hiện da vùng dưới cằm có đốm trắng to bằng hạt ngô. Sau đó, môi trên cũng xuất hiện mảng da trắng tương tự, ít lâu thì lan lên sống mũi, hai bên má, tai và cả lông mày,vùng trán sát với da đầu. Hai tháng sau thì cả mặt đều loang lổ, đốm trắng mỗi lúc một rõ. Soi gương, chị N. hoảng hốt: Làm sao có thể đi ra ngoài với bộ mặt loang trắng như vậy?.. Ban đầu, chị N chỉ nghĩ mình bị lang ben. Nhưng sau khi khám tại Bệnh viện Da liễu TW, chị mới biết mình mắc bệnh bạch biến – một căn bệnh chưa có thuốc đặc trị, tuy lành tính không lây truyền, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ, khiến người bệnh luôn mặc cảm, tự ti… Chị thấy mình như rơi vào “hố đen” tuyệt vọng. Mỗi lần nhìn vào gương, chứng kiến khuôn mặt ngày càng trở nên xấu xí, sự mặc cảm trong chị càng lớn dần, đi đâu ra đường cũng che kín mặt.

“Khi đó tôi rất lo lắng, tìm đủ mọi cách để chữa bệnh. Ai nói chỗ nào thuốc tốt, thầy giỏi là vội tìm đến. Tôi đã khám ở phòng mạch của các bác sĩ da liễu giỏi, và uống thuốc theo chỉ định. Rồi tìm mua cả nấm linh chi, bột tam thất, đi chiếu tia UV…nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm” - chị N nhớ lại. “Rồi may thay, có một đồng nghiệp mách là chị ấy từng đến chữa hen phế quản tại Nhà thuốc gia truyền Thọ Xuân Đường, chị ấy nhớ là trong danh sách các bệnh đặc trị có cả bệnh bạch biến mà tôi đang mắc phải. Nghe vậy, tôi rất háo hức, liền tìm đến địa chỉ số 5-7 khu thủy sản, ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội mà bạn tôi cho”, chị N cho biết về cơ duyên gặp được đúng thầy, đúng thuốc.

Với những người phụ nữ khác thì khuôn mặt trắng hồng, không tỳ vết luôn là niềm mơ ước, nhưng chị N khi tìm đến Thọ Xuân Đường chỉ mong muốn đơn giản là “xóa” được những vết loang trắng loang lổ. Một buổi sáng cuối thu, chị N tìm đến Thọ Xuân Đường. Tại đây, chị được các lương y, bác sĩ tiếp đón, tư vấn tận tình về bệnh cũng như liệu trình điều trị và lưu lại hình ảnh vùng da bạch biến trước khi trị liệu. Các bác sĩ giải thích cho chị ở đây điều trị bệnh bạch biến theo phương pháp Nam Y kết hợp với công nghệ hiện đại của Thụy Sĩ. Mục tiêu điều trị là phục hồi sắc tố da, mang lại thẩm mỹ, sự tự tin cho bệnh nhân.

Quá trình điều trị bắt đầu bằng thuốc Nam sắc nước, thuốc viên, kèm theo là thuốc bôi, kết hợp trị liệu với công nghệ cao Therasis (Thụy Sĩ). Liệu trình trị liệu là 15 buổi, cách 5 ngày trị liệu 1 lần. Những ngày đầu, bác sĩ luôn dặn dò cẩn thận, hướng dẫn chị cách che chắn vùng da trị liệu, cũng như theo dõi tiến triển trên da và có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, hợp lý.

Về nhà, chị N tuân thủ đúng những gì bác sĩ hướng dẫn. Sau 4 lần trị liệu, vùng da bạch biến dưới cằm, trên môi và sống mũi của chị N sẫm màu dần, gần tương đồng với màu da bình thường. Lần thứ 5, vùng da bạch biến ở dìa 2 tai bắt đầu sậm màu hơn. Đến lần thứ 6, da bạch biến ở cằm, xung quanh môi và mũi gần như hòa vào màu da thường. Đến lần thứ 8, vùng da ở trán sẫm màu rõ hơn. Cứ như vậy, sau mỗi lần trị liệu, chị N lại thấy sắc da đổi khác, vùng da bạch biến mỗi lúc thu nhỏ hơn so với ban đầu.

Chị N hồ hởi kể: “Sau 10 lần trị liệu, nhiều người nói nhìn xa không nhận ra tôi bị bạch biến nữa. Đến lần thứ 13, 14, nhìn tổng thể, da mặt tôi cơ bản là đồng đều màu, chỉ có vùng trán nhìn gần mới thấy trắng hơn. Khi tôi buông tóc, ít ai nhận ra tôi bị bạch biến. Những người cùng cơ quan từng biết bệnh của tôi, ai cũng mừng và động viên tôi nên tiếp tục điều trị cho khỏi hẳn. Buổi cuối của liệu trình 1 (lần thứ 15), tôi nhận thấy da mặt gần như trở lại bình thường, bệnh đã giảm tới 90%. Tôi vui lắm, nhìn vào gương mà muốn phát khóc vì sung sướng. Bác sĩ khuyên tôi sau khi về nhà tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn, tránh nắng và bôi thuốc đều đặn thì bệnh sẽ tiến triển tốt lên và duy trì ổn định. Sau 1 tháng, tôi có thể quay lại để kiểm tra. Thế là tôi đã tìm lại được vẻ đẹp cũng như sự tự tin trước đây”.

Chưa hết liệu trình nhan sắc trở về và đẹp hơn của người phụ nữ mãn kinh

Trường hợp Cô Nguyễn Thu Hà 55 tuổi ở Hà Nội kể: 53 tuổi cô đã hết kinh nguyệt đi du lịch biển về phát hiện người nổi những vết loang, nghĩ mình bị lang ben nên mua thuốc da, nhưng càng bôi càng không khỏi. Cô khám da liễu phát hiện mình bị Bạch biến, giữa lúc hoang mang vì nhan sắc ngày càng quái dị cô khép mình không giao tiếp với ai, ngay cả với chồng mình cô ngày càng hạn chế gần gũi. Lên mạng tìm hiểu về bệnh, cô tìm đến một nhà thuốc đông y Trung Quốc để điều trị nhưng không có biến chuyển. Trong lúc tuyệt vọng về việc “cứu dỗi” nhan sắc cô đọc trên mạng về nhà thuốc Thọ Xuân Đường chữa bạch biến nên cô lân la tìm đến.

Sau khi thăm khám Tiến sỹ - lương y Phùng Tuấn Giang khẳng định bệnh của cô Hà chỉ 15 buổi, cách 5 ngày trị liệu 1 lần là khỏi. Cô Hà băn khoăn về câu khẳng định đó nhưng như không còn phương án nào khác cô “thử điều trị” xem sao? Quả không phụ lòng người khi mới có 14 liệu trình nhan sắc của cô Hà đã trở lại và theo cô là còn đẹp hơn bởi cô thấy trong người khỏe mạnh, da dẻ căng bóng như có sự thay đổi về nội tiết.

Đơn thuốc của cô Hà gồm thuốc sắc, thuốc viên, thuốc bôi, chiếu đèn, kết hợp trị liệu với công nghệ cao Therasis (Thụy Sĩ). Hiện tại phần da mặt đã đều màu, phần cổ, gáy và lưng đã có bước chuyển biến rất tốt mà theo cô Hà cảm nhận là không thể tưởng tượng được, cô như tái sinh lần hai.

Giờ đây cô Hà không còn phải che mặt đi ra đường, cũng không ngần ngại tiếp xúc với người ngoài, cô nói: “cô còn tự tin hơn trước đây”. Cô muốn tuyên truyền để những người cùng căn bệnh bạch biến “quái gỡ” giống mình có một nơi tin tưởng để điều trị, tránh lãng phí thời gian và tiền của. Cô rất cảm ơn Thầy Giang và các kỹ thuật viên Thọ Xuân Đường đã cho cô một cuộc sống mới.

Nhiều bệnh nhân khác cũng thoát khỏi sự ám ảnh mang làn da beo

Không riêng gì chị Vũ.T. N, anh Đỗ.T. B 41 tuổi ở Phú Thọ hay bác Nguyễn. K. C 56 tuổi ở Sóc Sơn- Hà Nội… cũng là những người không may mắc phải căn bệnh “khổ sở” này. Sau khi “vái tứ phương” mà không có kết quả, họ đã tìm đến Thọ Xuân Đường và đang có tiến triển rất tốt.

Khi được hỏi chuyện, anh Đ.T.B (Phú Thọ) cho biết: Anh bị bệnh từ năm 2013, ban đầu chỉ là một đốm trắng nhỏ như hạt ngô ở bụng dưới. Vài tháng sau thì đốm trắng lan rộng ra như quả trứng gà, rồi lan sang vùng bẹn và hông, 2 bên nách, cuối cùng xuất hiện ở mặt, vùng trán, gáy. Sau 6 tháng điều trị tại Thọ Xuân Đường, qua 8 lần trị liệu, vùng mặt của anh B. đỡ đến 80%. Lần thứ 9, 10 thì gần như trở về da bình thường. Vùng cổ gáy cũng có hiệu quả điều trị tốt. “Tôi làm thầu xây dựng phải giao tiếp nhiều, nên khi bị căn bệnh này cảm thấy rất tự ti, buồn chán…Vì làm công trình ngoài trời nên mồ hôi ra nhiều, không tránh được nắng đã khiến da tôi đen đi, vùng bạch biến càng nổi rõ. Một năm trở lại đây, khi bạch biến lan lên mặt, tôi càng “thu mình” lại, hạn chế giao tiếp và phải mặc quần áo rộng dài, đội mũ để che giấu đi khuyết điểm …Nhưng bây giờ thì tất cả những nỗi lo đang dần được xóa bỏ rồi”, anh B. vui mừng nói.

Bác N. K. C ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội thì nay đã trở thành khách hàng thân quen của Thọ Xuân Đường. Sau gần một năm điều trị bạch biến tại đây, thấy có hiệu quả, bác đã giới thiệu cho người nhà đến đây điều trị bệnh động kinh, u tuyến giáp... Gặp lại tôi, bác C đã “khoe” ngay: “Trong quá trình điều trị, tôi rất tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ nên bệnh được kiểm soát tốt. Vừa rồi, tôi còn được nhà thuốc hỗ trợ cho một số buổi trị liệu miễn phí. Tuy nhiên, do mắc bệnh lâu năm, lại thường tái phát zona nên hiện tôi phải uống thuốc để tăng cường hệ miễn dịch và thực hiện thêm 1-2 liệu trình nữa để khống chế bệnh tái phát”.

Nhà thuốc Thọ Xuân Đường điều trị bạch biến như thế nào?

Nhà thuốc Thọ Xuân Đường kế thừa truyền thống “Nam dược trị nam nhân” kết hợp với công nghệ hiện đại để điều trị bạch biến một cách hiệu quả.

- Chẩn đoán: Dựa theo tứ chẩn vọng văn vấn thiết kết hợp với cận lâm sàng bên tây y để chẩn đoán thể bệnh. Theo đông y, bệnh bạch biến thuộc phạm vi chứng bạch điển phong, bạch ban. Nguyên nhân thường do bẩm tố tiên thiên bất túc, khí huyết không điều hòa khiến da không được nuôi dưỡng tốt mà sinh bệnh. Ngoài ra còn do các yếu tố ngoại nhân phong hàn thấp làm khởi phát bệnh, hoặc do tình chí thất điều khiến cơ thể chịu tổn thương mà sinh bệnh.

- Pháp điều trị: Dưỡng âm bổ huyết, bổ can thận để trừ gốc bệnh, kết hợp sử dụng các vị thuốc thanh nhiệt hoạt huyết, trừ phong tán hàn để phù chính khu tà, đánh đuổi các tà khí ra khỏi cơ thể.

- Phương thuốc: Thuốc uống sử dụng các loại thuốc nam giúp da nhu nhuận, tăng sắc tố, phục hồi vùng da bị bạch biến như Thuyền thoái, Địa long, Xà thoái, Đan sâm…Thuốc bôi tại chỗ là các loại thuốc nam có nguồn gốc thảo dược chiết xuất tạo nên thuốc bôi làm tăng sắc tố cho vùng da bạch biến.

- Công nghệ điều trị bạch biến Therasis: Không chỉ sử dụng thuốc nam dược, nhà thuốc Thọ Xuân Đường còn sử dụng công nghệ cao để kết hợp điều trị, nhằm tăng hiệu quả chữa bệnh bạch biến. Therasis là một thương hiệu công nghệ cao trong lĩnh vực thẩm mỹ được phát triển với tập đoàn Inter Medservice Thụy Sĩ, với nền tảng của phương pháp tốt nhất thế giới hiện nay để điều trị bạch biến, cam kết đem lại sự khác biệt về tính an toàn, hiệu quả điều trị trên thực tế lâm sàng, có thể đạt tới khả năng khỏi Bạch biến hoàn toàn.

- Chế độ ăn uống: Ăn sống một số loại rau củ (các loại đậu, rau húng quế,chanh, rau chân vịt, hạt óc chó, dưa leo, cà chua, ớt chuông…) để điều hòa chuyển hóa, miễn dịch. Tốt nhất là sử dụng rau tự trồng, hoặc rau hữu cơ, các loại rau sạch có nguồn gốc đảm bảo, tránh sử dụng các loại rau củ chứa chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản gây hại. Các loại thực phẩm có chứa Đồng, selen, Vitamin C (là yếu tố vi lượng giúp loại bỏ các gốc tự do phá hủy melanocytes) như:mầm đậu tương, gừng, cam, bưởi, chanh, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân, mè đen, hạt điều, hạt chia, hạt bí ngô..), bột ca cao, hàu, gan…

- Chế độ sinh hoạt: Bệnh nhân bạch biến cần bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và các nguồn tia cực tím nhân tạo khác. Luôn phải sử dụng kem chống nắng, mặc áo dày và che kín cơ thể trước khi ra bên ngoài. Có thể sử dụng thêm các thuốc uống chống nắng để tăng hiệu quả. Tránh xăm trên vùng da bạch biến hoặc một tổn thương khác như cào xước da…vì có thể dẫn đến lan rộng vùng bạch biến.

Như vậy để điều trị căn bệnh bạch biến thì cần điều trị càng sớm càng tốt để tránh tổn thương lan rộng. Thứ hai phải thư giãn cơ thể, tránh các sang chấn tâm lý và phối hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau để đem lại hiệu quả cao nhất.

Đến với Thọ Xuân Đường bệnh nhân sẽ được thăm khám tỉ mỉ, chi tiết, được tư vấn trị liệu toàn diện, với đột phá trong chữa bệnh bạch biến bằng liệu pháp thiên nhiên có thể giải quyết bệnh ít nhất từ 70 – 100%.

Tình Vũ