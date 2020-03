Vàng lao dốc mạnh giảm hơn 1 triệu chỉ sau một đêm, có nên bán vào thời điểm này?

Theo Vietnamnet, thời điểm 8h30 sáng 13/3, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 45,60 triệu đồng/lượng (mua vào) và 46,20 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng chiều bán ra so với cuối phiên liền trước.

Giá vàng SJC được Công ty THHHMTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 45,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 46,42 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng SJC hiện đã lên ngưỡng 1 triệu đồng trong khi trước đây chỉ phổ biến là phổ biến ở mức 500.000-600.000 đồng/lượng). Như vậy người mua vàng từ chiều hôm qua đến sáng nay sẽ lỗ khoảng 2 triệu đồng một lượng nếu bán ra.

Giá vàng trong nước lao dốc sáng nay do sự sụt giảm vì tâm lý bán tháo của các nhà đầu tư.

Phiên giao dịch đêm 12/3 theo giờ Việt Nam, thị trường chứng khoán châu Á chao đảo, châu Mỹ và châu Âu giảm mạnh nhất từ năm 1987 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm hoạt động đi lại với 26 nước châu Âu (trừ Anh) để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Động thái này đe dọa làm gián đoán các hoạt động kinh tế toàn cầu, đẩy giá cổ phiếu xuống.

Các nhà đổ xô đi bán tháo cổ phiếu khiến các giao dịch phải tạm ngừng theo cơ chế tự ngắt vì giá giảm quá mạnh.

Không thể bán được cổ phiếu, các nhà đầu tư mang vàng ra bán, biến kim loại quý này thành "nạn nhân. "Khi mà bạn không thể bán cái mình muốn bán, thì bạn sẽ bán những gì có thể bán". Nhiều người đã buộc phải bán vàng để tránh bị call margin.

Việc nhà đầu tư đua nhau bán vàng - tài sản trú ẩn an toàn trong khi các kênh đầu tư khác đang giảm là một diễn biến bất thường. Tuy nhiên vẫn rất hợp lý.

Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi có nên bán vàng vào thời điểm này? Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, vàng còn được hỗ trợ giảm giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa tung ra lượng tiền khoảng 1.500 tỷ USD để tài trợ ngắn hạn vào thị trường tài chính trong nỗ lực tăng thanh khoản. Các Ngân hàng Trung ương của các quốc gia khác trên thế giới cũng đua nhau thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ để hạn chế tác động của COVID-19 với nền kinh tế trong nước và thế giới.

Vàng lao dốc tuy nhiên vẫn có thể quay đầu hồi phục bất cứ lúc nào trong bối cảnh nỗi lo ngại về dịch bệnh ngày càng gia tăng khiến giới đầu tư không dám mạo hiểm mà sẽ tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Một số nhà đầu tư dự đoán xa rằng vàng có thể lên tới 1.800 USD/ounce, thậm chí là 2.000 USD/ounce. Vậy tốt nhất không nên bán vàng vào thời điểm này.

Your browser does not support HTML5 video.



Kiều Đỗ (t/h)