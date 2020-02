Có nên rửa thịt trước khi nấu, đông lạnh hay ướp: Tưởng đơn giản nhưng bà nội trợ nào cũng làm sai

Nói chung, hành động rửa là một cách hữu ích để làm sạch và loại bỏ vi khuẩn. Ví dụ, nên rửa tay thường xuyên để đánh bay vi khuẩn tích tụ cả ngày. Lời khuyên này cũng áp dụng cho một số thực phẩm như các sản phẩm tươi, bao gồm trái cây hoặc rau quả. Việc rửa sạch bằng nước giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt, giúp người dùng yên tâm hơn khi tiêu thụ.

Ảnh minh họa.



Nếu rửa thịt có thể khiến những vi khuẩn này lây lan sang các dụng cụ nấu ăn hoặc bề mặt khác. Chúng cũng có thể chuyển sang tay và quần áo của người dùng hoặc tiếp xúc với các thực phẩm khác. Tình trạng ô nhiễm chéo rất khó phát hiện, cũng rất khó để làm sạch. Ô nhiễm chéo có thể dẫn đến tình trạng vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh, chẳng hạn như ngộ độc thực phẩm.



Thực tế, rất khó để loại bỏ một số loại vi khuẩn từ thịt và gia cầm sống dù có rửa nhiều lần đi chăng nữa. Một số người ngâm thịt vào nước muối trước khi nấu, nhưng việc này không có hiệu quả gì và tình trạng ô nhiễm chéo vẫn xảy ra. Nếu mọi người muốn ngâm thịt, tốt nhất là thực hiện trong tủ lạnh.

Nấu thịt và thịt gia cầm ở nhiệt độ cao là đủ để tiêu diệt hầu hết vi khuẩn. Do đó, luôn đảm bảo việc ăn chín uống sôi để đảm bảo Sức Khỏe



Có nên rửa thịt trước khi đông lạnh?



Không cần thiết phải rửa thịt trước khi đông lạnh bởi hành động này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo. Một khi thịt đã rã đông, nấu chín sẽ tiêu diệt tất cả các vi khuẩn.



Mọi người có thể đông lạnh bất kỳ loại thịt nào. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ không đổi 0°F (khoảng -18 độ C) sẽ bảo quản thịt khá lâu. Ở nhiệt độ này, vi khuẩn sẽ trở nên vô hại và không thể phát triển.



Rã đông sau đó tiêu thụ thịt đông lạnh là cách an toàn nhất. Tuy nhiên, chất lượng và hương vị sẽ giảm theo thời gian. Sau khi rã đông thịt, vi khuẩn có thể phát triển rất nhanh, bởi vậy nên nấu và ăn thịt ngay sau khi rã đông.



Có nên rửa thịt trước khi ướp?



Vì những lý do tương tự như trên, không nên rửa thịt trước khi ướp, vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và không đủ để loại bỏ tất cả vi khuẩn.

Ảnh minh họa.



Thay vào đó, bạn có thể cho thịt trực tiếp vào nước ướp, để thịt hoàn toàn được bao phủ. Lấy nĩa chọc các lỗ nhỏ để nước ướp ngấm vào thịt. Có thể ướp thịt an toàn một vài ngày trong tủ lạnh trước khi nấu. Để tránh lây nhiễm chéo, một người có thể sử dụng túi nhựa để ướp thịt và vứt chúng đi sau khi sử dụng.



Cũng như các phương pháp khác, điều quan trọng là phải làm sạch hoàn toàn bất cứ thứ gì tiếp xúc với thịt. Tránh sử dụng nước ướp dư thừa để làm nước sốt.



Thịt rửa bằng clo có an toàn không?



Các nhà sản xuất thường làm sạch gà bằng clo sau khi giết mổ để giảm mầm bệnh. Một số người băn khoăn rằng, rửa thịt bằng clo có an toàn hay không?



Theo Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu, không có vấn đề gì cần lo lắng khi tiêu thụ thịt khử trùng bằng clo. Nhiều nghiên cứu cũng đã hỗ trợ cho tuyên bố này. Người dùng cũng không cần phải rửa lại thịt mà các nhà sản xuất đã xử lý bằng clo.



Ô nhiễm chéo là nguy cơ chính của việc rửa thịt và thịt gia cầm. Các vi khuẩn có trong thịt có thể gây bệnh nếu chúng xâm nhập vào cơ thể.

Ảnh minh họa.

Một loại vi khuẩn khác thường có trong thịt là Salmonella. Các triệu chứng của nhiễm trùng Salmonella tương tự như nhiễm trùng Campylobacter.

Nghiên cứu về việc rửa thịt gà trước khi nấu.