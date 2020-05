Cơ quan chức năng TP Vinh nói gì khi công trình 11 tỷ đồng 'thi nhau' gãy đổ chỉ sau 1 trận mưa dông

Mưa dông, kèm theo gió lốc chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã quật ngã hàng loạt cột đèn trang trí trên vừa được đầu tư xây dựng trên tuyến đường Lê Nin và Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Nghệ An ), gây nguy hiểm cho người dân.

Ảnh: Tiền Phong



Nhiều cột đèn trang trí khác không bị gãy thì cũng bị nghiêng, xiêu vẹo. Đặc biệt, các thiết bị làm bằng vỏ nhựa, các mối hàn trên các cột đèn cũng đã bị bung, các thanh thép chịu lực bị biến dạng.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn tin cho biết, tổng số cột đèn trang trí trên đoạn tuyến là 30 cột, trong đó 11 cột gãy đổ hoàn toàn, 14 cột nghiêng và có nguy cơ gãy đổ. Rất may thời điểm xảy ra giông lốc có ít phương tiện lưu thông trên đường nên không gây thiệt hại về người.

Được biết, từ tối 17/5, ngay sau khi hàng loạt cột đèn gãy đổ, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi qua đoạn đường nơi cột đèn xảy ra sự cố.

UBND thành phố Vinh cũng đồng thời chỉ đạo cử lực lượng tháo dỡ cột đèn bị hư hỏng. 4 xe cẩu đã được đơn vị thi công huy động tới để cùng công nhân tháo dỡ, di chuyển các cột đèn.

Ảnh: Tiền Phong

Được biết, hệ thống đèn trang trí được lắp đặt trên đại lộ Lê Nin nằm trong dự án lắp đặt mới các hệ thống điện trang trí, sửa chữa các hệ thống đèn bị hỏng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Dự án được triển khai trên 2 tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm TP Vinh là đường Lê Nin và đường Nguyên Du, được cấp giấy phép xây dựng số 227/GPXD-UBND ngày 31/10/2019.

"Công trình được thi công vào tháng 2/2020 và đang cho chạy thử", ông Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh cho biết.

Theo ông Đức, công trình hệ thống đèn trang trí được thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa do Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ, tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng.

Đơn vị thiết kế là Công ty CP Quy hoạch kiến trúc Đất Việt, đơn vị thẩm tra là Công ty CP tư vấn xây dựng 2, đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh.

Nghệ An là một trong những địa phương thường xuyên chịu tàn phá của những cơn bão lớn khi mùa mưa bão tới. Việc hệ thống đèn trang trí dễ dàng gục ngã chỉ sau một cơn mưa dông đầu khiến người dân nghi ngại về chất lượng công trình và khả năng tồn tại của công trình này khi mùa mưa bão tới.

Thép hộp khả năng chịu lực kém được sử dụng trong công trình. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền đánh giá, nguyên nhân khiến hàng loạt cột đèn trang trí gãy đổ là do kết cấu chịu lực của chân cột đèn yếu (chỉ có 16 thành thép hộp 4x4 cm) không đủ khả năng chống chịu khi xảy ra mưa to, gió lốc lớn.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh, công trình đèn trang trí chưa được bàn giao cho UBND thành phố Vinh quản lý, sử dụng nên sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm lại. Hiện toàn bộ cột đèn gãy hỏng đã được tập kết chờ sửa chữa.

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh mưa dông ở Nghệ An chiều tối ngày 17/5.