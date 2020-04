Khuyến cáo chống dịch COVID-19 mới của Bộ Y tế: Không mời khách đến nhà, còn nhiều dịp gặp nhau

Nội dung của 10 khuyến cáo cụ thể như sau:

1. Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng.

2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể cả khi làm việc; luôn đứng cách xa người khác 2 mét.

3. Luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào và sau khi gặp, nói chuyện với người khác và khi về nhà.

4. Không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

Bộ Y tế yêu cầu mọi người dân tuân thủ khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19

5. Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng.

10. Không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuộc sống sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau.

Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, chiều ngày 4/4, Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 240 người. Trước đó, sáng ngày 4/4, Bộ Y tế cũng cô bố thêm 2 ca nhiễm mới là bệnh nhân số 238 và 239.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 21 ca được xét nghiệm âm tính lần 1 với virs SARS-CoV-2; 18 trường hợp được xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh người Thụy Điển (bệnh 237), trước đó đã đến 4 cơ sở y tế ở Hà Nội và tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhân viên y tế: Chiều này 4/4, bác sĩ Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung Ương cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm cho 45 người là F1 của Viện đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này đang tiếp tục được cách ly để xét nghiệm lần 2.

