Cổ tích chuyện tình cô gái 'lỡ dở' vẫn được trai tân mê mệt theo đuổi

Làm phụ nữ, lấy chồng xa nên vào ngày Tết là một sự thiệt thòi lớn, khi bị hạn chế về thời gian, khoảng cách để được về quây quần trong dịp lễ đoàn viên. Đó là tình cảnh chung, chỉ có những nàng dâu mới hiểu thấu. Và điều đó càng thấy rõ hơn với những cô dâu Việt sinh sống ở nước ngoài, như Hương Phạm.





Cô gái bầu 2 tháng “bị” trai tân “hạ gục”

Hương Phạm là người Việt Nam lấy chồng và sinh sống tại Đức đã được 3 năm có lẻ. Nhân duyên giữa chị và chồng, Andrea thật sự khiến bao người phải ghen tị, ngưỡng mộ, bởi sự tử tế đến ngọt ngào lãng mạn.



Hương kể, cô gặp anh Andrea trong một hoàn cảnh hết sức éo le: Hương kể, cô gặp anh Andrea trong một hoàn cảnh hết sức éo le: mang bầu được 2 tháng. Tác giả là bạn trai trước của cô, Jo. Khi đó, vì anh chàng này tuổi đang còn trẻ nên chưa sẵn sàng làm bố. Chẳng bi lụy, đau buồn và hơn nữa bản tính mạnh mẽ không cho phép Hương vì mang thai mà tiến hành đám cưới với ai đó. Hai người quyết định chia tay để bắt đầu đi tìm cuộc sống mới cho bản thân, và đó cũng là cơ duyên để sau này chị Hương biết Andrea.



Thật không ngờ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Andrea đã có thiện cảm và thích cô, nên mạnh dạn mời Hương đi uống cà phê. Tuy nhiên, Hương chưa thôi hết buồn về chuyện tình dang dở nên đã từ chối.



“Một hôm, Andrea nhắn tin bảo rằng 2 ngày nữa sẽ rời Hà Nội và muốn gặp mình. Mình thấy thế nên hẹn anh đến nhà nấu bữa trưa cho. Anh đã đến đúng giờ với một bộ đồ đẹp, hoa tươi và xịt nước hoa thơm phức. Mình lúc đó vẫn pijama. Dù hơi ngượng nhưng vì đã lỡ như thế, mình không thay đồ nữa mà nói chuyện luôn”, Hương kể.



Ngay từ lần đó, Hương mạnh dạn, thắng thắn nói về việc mình đang mang bầu cho Andrea nghe, cô không muốn có chút hiểu nhầm nào xảy ra hết. Anh chàng này thoạt nghe có chút bất ngờ nhưng không tỏ thái độ gì. Cảm động hơn, Andrea còn đề nghị được giúp đỡ nếu như Hương cần.

Hai ngày sau, Andrea tiếp tục hành trình du lịch của mình và khi quay lại Việt Nam, anh tỏ tình với Hương. Hương không vội vàng đồng ý mà chỉ trả lời lịch sự rằng, hãy để xem duyên phận sắp xếp thế nào. Cả hai cứ nói chuyện với nhau thôi và nếu tình cảm đủ lớn, chuyện gì cũng giải quyết được cả. Andrea lên máy bay về Đức để đón năm mới cùng gia đình





Gia đình hạnh phúc của Hương và Andrea (Ảnh: Afamily.vn)

Anh Andrea vẫn không chịu bỏ cuộc, 3 tháng sau đó, anh quay trở lại Việt Nam tìm chị. Hương kể: “3 tháng sau đó, anh quay lại Việt Nam và chúng mình đã có chuyến du lịch đầu tiên với nhau. Tháng 6, mình sinh em bé, anh ấy đã sắp xếp công việc và bay sang để chăm sóc. Sự tận tình, tỉ mỉ và chu đáo của anh khiến gia đình mình cũng phải cảm động. Còn mình cũng đã có quyết định cho mối quan hệ này".

Vui hơn, đặc biệt hơn nữa đó chính là gia đình bạn trai cũ của con Hương cũng xin phép được đi lại. Họ đã bay từ Pháp qua để thăm bé vào ngày con được 1 tháng và xin phép được cho bé được mang họ của bố ruột. Hương đồng ý vì chẳng muốn ích kỷ hay làm khó.



Cũng vào Noel năm đó, cô sang Pháp đón Giáng sinh cùng gia đình bố của con rồi sau đó qua Đức gặp bạn trai và gia đình. Rồi đúng ngày 31/12, Andrea đã mở lời cầu hôn chị ở hồ đóng băng. Đám cưới của cả hai được tổ chức gần 1 năm sau đó.



Cũng từ đó đến nay, cuộc hôn nhân của cả hai vẫn luôn bền chặt, mặn nồng. Giờ đây, tổ ấm của gia đình Hương đủ đầy, viên mãn với 2 con ngoan ngoãn, chồng yêu thương. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa vợ chồng chị với gia đình bạn trai cũ cũng hòa hợp. Vào ngày 25/12 hằng năm, Hương cùng Andrea lại sang Pháp ăn Noel với gia đình bên đó.



Noel như thế, Tết cổ truyền của Việt Nam gia đình cô cũng rất rộn ràng. Có một ông chồng tuyệt vời như vậy nên chuyện đón Tết Nguyên Đán ở trời Tây của cô cũng được chồng nhiệt tình ủng hộ.





Những cái Tết Việt bên trời Âu cùng gia đình chồng

Đã được 3 năm Hương định cư ở Đức và cũng là cái Tết thứ 2 cô không về Hà Nội. Cho dù ở xa quê hương, thế nhưng Hương vẫn có gắng tìm đủ mọi thứ để mang âm hưởng Tết Việt về với nhà.

Chị Hương bảo: “May mắn cho mình là gia đình và chồng luôn tạo mọi điều kiện cho vợ. Chồng đưa mình đi chợ châu Á quanh thành phố để lựa chọn đủ đồ như ở Việt Nam. Mình ở khu không có nhiều người Việt nên muốn vật thực Tết đủ đầy thì phải đi nhiều, đi xa. Ngày nào, mình cũng video call về nhà, nói chuyện Tết cùng mọi người nên không khí cũng đỡ buồn bã hơn”.

Tuyệt vời hơn nữa, không chỉ có ông xã mà ngay cả bố mẹ chồng Hương cũng rất tâm lý. Họ đã chịu khó lên mạng tìm hiểu vể văn hóa Việt Nam cũng như con người ở đây. Đáp lại, thi thoảng Hương cũng nấu đồ ăn Việt để mời ông bà, giới thiệu cho bố mẹ chồng rõ hơn về Tết Việt Nam. Bởi thế, trước khi đến Tết cả tháng trời, mẹ chồng đã luôn hỏi con dâu: "Ngày nào là Giao Thừa". Mục đích của bố mẹ chồng cô là sắp xếp thời gian qua cùng con dâu ăn Tết. Ông bà rất thích món bánh chưng rán ăn với củ kiệu.



“Năm ngoái, ông bà qua ăn Tết cùng mình và đã mắng chồng một trận vì chồng đi công tác ngày lễ, chẳng tâm lý gi cả. Đúng Giao Thừa, mình bật Youtube xem chương trình cuối năm, xem pháo hoa khắp mọi miền rồi ông bà cũng gọi điện về chúc mừng năm mới bố mẹ mình. Ông bà hào hứng lắm và luôn ước được đón Giao Thừa tại chính Việt Nam vào một ngày không xa”, Hương kể.

Tuy Hương là người tự lập khá sớm, đi nhiều nơi, quen biết và làm việc với nhiều người nước ngoài nhưng cô luôn giữ gìn trong mình nền tảng văn hóa truyền thống của Việt Nam. Mỗi lúc có dip, Hương lại giới thiệu về Tết Việt cho chồng cùng bạn bè.

Hương vị Tết ngập tràn trong căn nhà nhỉ dù cách xa quê hương (Ảnh: Afamily.vn)

Cũng như nỗi lòng của bao người con xa xứ khác, Hương tâm sự: “Nói thật, Tết là những ngày mình nhớ nhà, thương bố mẹ nhiều nhất. Bố mẹ càng lớn tuổi lại hay tủi thân vì nhìn gia đình người ta đoàn viên, trong khi con cháu lại không sắp xếp về được nên mình thấy rất buồn. Mình xác định năm sau sẽ về ăn Tết cùng bố mẹ vì nếu không tranh thủ, khi các con lớn, đi học, bản thân bận rộn với cuộc sống thì thật khó có dịp để đưa con về ăn Tết”.

Để “bù đắp” cho nỗi nhớ quê hương, Hương đã biến không gian nơi mình sống hệt như Tết Việt thu nhỏ. Khắp nơi trong nhà đều hiện hữu những đồ vật quen thuộc của dịp Tết. Từ ngày 28 Tết, cô đã bắt đầu dọn nhà, mua hoa về trang trí.

Ngoài ra, Hương còn tỉ mỉ mua những chiếc đèn lồng nhỏ về treo. Cô cố gắng mua nhiều đồ về làm mâm cỗ truyền thống. Dù cỗ Tết của gia đình Hương cách Việt Nam hàng nghìn km nhưng không vì thế mà thiếu đi giò chả, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả,… Chỉ bấy nhiêu thôi, hương vị Tết nhà đã thực sự đến với tổ ấm của cô rồi.



Hương tâm sự: “Mình cũng đọc sách cho con về tục lệ ngày Tết và cả văn hóa lì xì nũa. Con gái thứ 2 của mình đã được 1,5 tuổi, bé bắt đầu tập nói bi bô, hiểu và quan sát mọi thứ nên mình cũng cùng các con cuốn nem, sắp xếp bàn tiệc, cùng nhau dọn nhà. Vừa làm, mình vừa giải thích cho con bằng tiếng Việt để khơi dậy tình yêu và sự háo hức về Việt Nam cho các con”.

Minh Tú (t/h)