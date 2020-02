 Cô trò Đại học Bách khoa Hà Nội tự chế dung dịch sát khuẩn, tặng người dân Vĩnh Phúc vùng bị cách ly

Thông tin trên Kênh 14 phản ánh, vào chiều hôm nay 17/2, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trao tặng 500 lít dung dịch sát khuẩn cho xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Được biết, đây là sản phẩm do chính tay các giảng viên thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học phối hợp với Viện Công nghệ Sinh học - Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội). Cùng với sự tham gia hỗ trợ của nhiều sinh viên tình nguyện đang theo học và cựu sinh viên của nhà trường.

Thầy trò cùng nhau bắt tay sản xuất dung dịch sát khuẩn

Các giảng viên cho hay, quá trình sản xuất dung dịch sát khuẩn đều trải qua quá trình kiểm nghiệm kỹ càng, đồng thời tuân theo mọi tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một chai dung dịch sát khuẩn gồm có các các thanh phần như: Ethanol 80%, cùng các tá dược như "glycerol, hydrogen peroxide, tinh dầu, nước cất".

Theo tìm hiểu, mới đây, nguyên liệu sản xuất dung dịch sát khuẩn đã được Trung Tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) thông qua.

Chia sẻ về quy trình sản xuất, TS. Phạm Ngọc Hưng, đảm nhận kỹ thuật của trung tâm cho biết, tất mọi nguyên liệu, quy chuẩn sản xuất, an toàn cháy nổ được giám sát chặt chẽ. Bên trong khu vực sản xuất cũng có sẵn cát, để phòng việc hỏa hoạn do các đám cháy do cồn, xăng gây ra. Bên cạnh đó, toàn bộ các thành viên tham gia sản xuất cùng phải đảm bảo Sức Khỏe , họ được kiểm tra thân nhiệt tại trung tâm y tế nhà trường.

Mỗi ngày, cơ sở sản xuất điềi chế dung dịch của Đại học Bách Khoa Hà Nội có thể làm ra tối đa 3000 lít dung dịch sát khuẩn, tương đương 30.000 chai. Số lượng này được đưa vào sử dụng cho nội bộ trường, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Vì để đảm bảo an toàn cháy nổ, nhà trường chỉ cho sản xuất khoảng 500 lit/ngày.

Các thành viên tham gia sản xuất được kiểm tra thân nhiệt đúng quy trình

Theo GS.TS Đinh Văn Phong, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết: "Trong bối cảnh cả nước đang cùng nhau đẩy lùi và phòng tránh dịch virus corona, chúng tôi mong muốn dung dịch sát khuẩn này sẽ giúp một phần cho người dân xã Sơn Lôi có thể đẩy lùi được dịch bệnh. Nhiều sinh viên đang học tại trường cũng đến từ Sơn Lôi, và hiện tại đã bị cách ly. Đây là một sự chia sẻ nhỏ đối với các em."

Sản phấm sau khi hoàn thành xong sẽ được dán nhãn mác cẩn thận

GS.TS Đinh Văn Phong cũng cho biết thêm rằng, công việc điều chế sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu và bao bì. Công việc này hoàn thành thuận lợi là nhờ một phần vào sự chung tay, góp sức của những cựu sinh viên và sinh viên tình nguyện đã giúp nhà trường để điều chế ra dung dịch rửa tay sát khuẩn phòng chống Covid-19. Các lọ dung dich sáu khi hoàn thiện sẽ được dán nhãn mác, ghi rõ thành phần nguyên liệu, hạn sử dụng và hướng dẫn cách sử dụng chi tiết.

Minh Tú (t/h)

Nguồn ảnh: Kênh 14.vn