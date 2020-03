Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran tử vong do COVID-19, ổ dịch trong nước ngày càng lan rộng

Tin tức mới nhất ngày 2/3, hãng tin AP cho biết: Ông Mohammad Mir-Mohammadi - một thành viên của “Expediency Discernment Council” (Hội đồng Phân xử Khẩn cấp), cơ quan quan trọng trong bộ máy chính phủ Iran đã tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19).

Ông Mohammad Mir-Mohammadi.

Ông Mohammad Mir-Mohammadi và hội đồng này là cố vấn cho Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng như có vai trò giải quyết khi lãnh đạo tối cao và Quốc hội Iran có bất đồng. Được biết, vị cố vấn này qua đời ở tuổi 71. Dù virus corona đã khiến một số quan chức Iran bị lây nhiễm, thế nhưng Mohammad Mir-Mohammadi là lãnh đạo cấp cao đầu tiên tử vong do COVID-19.

Ngoài ông Mohammad Mir-Mohammadi, các trường hợp tử vong tain Iran còn có một nghị sĩ quốc hội. Đó chính là ông Mohammad Ali Ramazani Dastak. Ngày 21/2, ông mới vừa được bầu làm đại diện cho thành phố Astana Ashrafieh nhưng đến 28/2 liền qua đời vì dịch.

Các quan chức cấp cao khác ở Iran cũng đã bị nhiễm virus corona bao gồm Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar, một trong 12 phó tổng thống của Iran, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi và Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong số những người trên, thứ trưởng Y tế Harirchi chính là người phụ trách tổ công tác của chính phủ về chống dịch COVID-19, cũng là người từng có ý hạ thấp nguy cơ từ dịch bệnh.

Cũng trong ngày hôm nay (2/3), theo Thứ trưởng Bộ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cập nhật số người nhiễm virus COVID-19 ở nước này đến thời điểm chiều 2/3 đã tăng lên 1.501 người và 66 người tử vong. Cũng theo số liệu mới nhất này, Iran ghi nhận thêm 523 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona