Sài Gòn những ngày cách ly xã hội, cơm miễn phí ship tận tay người nghèo

Ở Sài Gòn luôn tồn tại những điều bình dị dễ thương xuất phát ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như trong những ngày cả nước đang đồng lòng chống dịch COVID-19, ở một góc nhỏ nào đó giữa lòng Sài Gòn vẫn có những hộp cơm miễn phí được truyền tay nhau đến cho người nghèo. Đối với những người lao động nghèo, việc ngừng hoạt động sổ xổ số kiến thiết, không còn chỗ rửa chén thuê, giúp việc… khiến họ rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Ngoài những chính sách hỗ trợ của nhà nước, địa phương, nhiều người dân cũng đã góp phần hỗ trợ người nghèo bằng công sức của mình.



Quán cơm "tử tế" giữa lòng Sài Gòn



Cái nắng gay gắt của thời tiết Sài Gòn lúc 11h trưa cũng không khiến những thành viên tiệm cơm chay Bình An (P.6, Q.10) mệt mỏi hay nản chí. Những đôi tay vẫn tất bật trong bếp để chuẩn bị những phần cơm tặng cho người qua đường. Tấm bảng nhỏ xíu, sơ sài dán qua loa trước cửa tiệm bỗng trở nên phát sáng với dòng chữ ấm áp: “Phát cơm miễn phí cho bà con bán vé số và người cơ nhỡ”. Bắt đầu từ ngày cách ly toàn Cái nắng gay gắt của thời tiết Sài Gòn lúc 11h trưa cũng không khiến những thành viên tiệm cơm chay Bình An (P.6, Q.10) mệt mỏi hay nản chí. Những đôi tay vẫn tất bật trong bếp để chuẩn bị những phần cơm tặng cho người qua đường. Tấm bảng nhỏ xíu, sơ sài dán qua loa trước cửa tiệm bỗng trở nên phát sáng với dòng chữ ấm áp: “Phát cơm miễn phí cho bà con bán vé số và người cơ nhỡ”. Bắt đầu từ ngày cách ly toàn xã hội đầu tiên, quán cơm đã giăng biển nghỉ bán. Thay vào đó, bếp vẫn tiếp tục đỏ lửa, hoạt động hết công suất nấu hơn 1.000 phần ăn phục vụ người bán vé số và bà con nghèo.

Những suất cơm miễn phí cho người nghèo.

Những phần cơm, kèm theo hàng chục phần mì gói, sữa, khẩu trang và những nhu yếu phẩm khác chính là tấm lòng nhỏ quán cơm chay gửi đến bà con nghèo. Đại diện quán chay bộc bạch: “Dù những món đồ này không đáng là bao nhưng mình cảm thấy rất vui khi có thể giúp một phần nào đó cho những người khó khăn. Bình thường họ đã khổ, trong lúc dịch bệnh thế này thì lại càng khổ hơn. Những lúc vất vả như thế này chỉ hi vọng mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau”.



Từ ngày quán phát cơm miễn phí, cứ cách 5-10 phút lại có vài ba người đến ngay ngắn xếp hàng để đợi nhận cơm. Chẳng bao lâu sau, khu vực thức ăn sẵn đã gần như hết sạch, những người tới sau vui vẻ nhận mì, sữa rồi ra về. Chú Thành - người đến sớm hơn cầm trên tay hộp cơm nóng hổi, đẩy chiếc xe đầy ve chai về phía cuối đường vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc. Chú xúc động: “Mấy hôm nay, chú đi nhặt ve trai mà không được nhiều như trước, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. May có hộp cơm miễn phí để ăn trưa cũng đỡ lắm. Người Sài Gòn rất tốt, như chú đi nhặt ve chai toàn được cho không hà…”



Tay cầm hộp cơm được bỏ chung với bịch sữa, chị Huỳnh Kim Xuân (47 tuổi) kể: “Mấy bữa nay tui cũng lo dữ lắm, không biết nghỉ bán vé số rồi thì lấy gì ăn. May có quán cơm chay cho ăn hàng ngày”. Một mình Tay cầm hộp cơm được bỏ chung với bịch sữa, chị Huỳnh Kim Xuân (47 tuổi) kể: “Mấy bữa nay tui cũng lo dữ lắm, không biết nghỉ bán vé số rồi thì lấy gì ăn. May có quán cơm chay cho ăn hàng ngày”. Một mình nuôi con , những ngày không việc làm càng khiến chị Xuân thêm khó khăn. Cũng nhờ quán cơm Bình An mà mẹ con chị cùng nhiều người bán vé số khác có miếng ăn qua ngày.



Cách quán cơm chay vài cây số, một góc đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), một chiếc xe ba gác chở đầy những phần cơm, cháo cũng dừng lại nhằm phát cho người đi đường. Với nhiều người, một phần cơm từ thiện chẳng đáng là bao, nhưng với những người nghèo và người vô gia cư trong lúc dịch bệnh khó khăn này, đây chính là món quà ý nghĩa nhất để họ có thể tiếp tục bám trụ ở Sài Gòn. Cũng không xa, ở 155 đường Hùng Vương, phường 9, quận 5 là hình ảnh hai dì cháu bà Vương Nguyệt Hân (46 tuổi) và chị Ngô Trần Thảo Nguyên (29 tuổi) đang cho gạo, mì tôm và khẩu trang vào túi để tặng người nghèo.

Hai dì cháu bà Vương Nguyệt Hân (46 tuổi) và chị Ngô Trần Thảo Nguyên (29 tuổi) đang cho gạo, mì tôm và khẩu trang vào túi để tặng người nghèo.



Từ 16h ngày 31/3, bà Hân cùng cháu gái treo băng rôn với nội dung: “Nếu khó khăn cứ lấy một phần. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”, bên dưới là 150 phần quà được đặt trên bàn để người dân ai cảm thấy cần thì đến lấy. Một lúc sau thấy bàn trống trơn, nhiều người khó khăn vui vẻ ôm chặt đồ ăn ra về, hai dì cháu lại kêu gọi thêm bạn bè và người thân đến ủng hộ. Bà Hân bộc bạch: “Tui thấy nhiều người khổ quá, có chút ít thì mình giúp thôi chứ cũng không vì lý do gì cả”.



Ship cơm tận nơi cho người nghèo



Sau khi có lệnh đóng cửa quán ăn có công suất phục vụ trên 30 người, hệ thống quán cơm xã hội Nụ Cười giá 2.000 đồng bắt đầu phát cơm miễn phí cho người nghèo. Hiện tại, hệ thống quán đang phối hợp với các mạnh thường quân, đặt hàng cho công ty nấu cơm để phát miễn phí cho người dân nghèo. Ông Minh Nghĩa, 67 tuổi – quản lý quán cơm Nụ Cười 7 cho biết: “Dù là miễn phí nhưng chất lượng cơm vẫn giống như ngày thường, tất cả đều có đầy đủ rau thịt”. Từ ngày 1-4, các quán cơm bắt đầu đợt cứu trợ cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chỉ ngày đầu tiên, đã có hơn 900 suất cơm miễn phí được trao tận tay cho người khuyết tật, vô gia cư và bà con bán vé số…



Từ 5 giờ sáng, nhân viên Quán cơm xã hội Nụ Cười 6 đã dậy tất bật nổi lửa nấu hơn 400 phần ăn. Những suất cơm đầy đủ chất dinh dương với mực xào, canh rau má, chuối, nước suối và được thay đổi đa dạng mỗi ngày. Cơm canh nóng sốt được cho vào khay, thau nhuôm cho nguội bớt rồi mới cho vào hộp. Các nhân viên và tình nguyện viên cũng bịt khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đeo bao tay, trùm đầu để đảm bảo vệ sinh, chốc lát lại nhắc nhau “Nhớ đứng cách 2m nhé”.

Dù là miễn phí nhưng chất lượng cơm vẫn giống như ngày thường, tất cả đều có đầy đủ rau thịt.



Vừa xới cơm, ông Phạm Hòa - phó chủ nhiệm phụ trách Quán cơm xã hội Nụ Cười 6 cho hay: “Đây là những ngày đầu quán chúng tôi mở lại trong thời gian tạm ngưng. Chúng tôi muốn góp phần chia sẻ với những người khó khăn, người lao động nghèo một chút…” Ông cũng giải thích, việc làm nguội cơm và thức ăn trước khi bỏ vào hộp giúp tránh độc chất từ bao bì nilon tiết ra gây hại cho người ăn. Để tránh tụ tập đông người, không chỉ đặt những phần cơm tại quán để dân tự đến lấy, các tình nguyện viên còn chở cơm đến các cổng Vừa xới cơm, ông Phạm Hòa - phó chủ nhiệm phụ trách Quán cơm xã hội Nụ Cười 6 cho hay: “Đây là những ngày đầu quán chúng tôi mở lại trong thời gian tạm ngưng. Chúng tôi muốn góp phần chia sẻ với những người khó khăn, người lao động nghèo một chút…” Ông cũng giải thích, việc làm nguội cơm và thức ăn trước khi bỏ vào hộp giúp tránh độc chất từ bao bì nilon tiết ra gây hại cho người ăn. Để tránh tụ tập đông người, không chỉ đặt những phần cơm tại quán để dân tự đến lấy, các tình nguyện viên còn chở cơm đến các cổng Bệnh viện , xóm lao động phát cho người dân.



Vốn gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, quán Nụ Cười 6 luôn có những người thân nhân người bệnh đến nhận cơm. Chị Nguyễn Thị Ngãi (quê Gia Lai) bày tỏ: “Chồng tôi bị ung thư phổi và phải điều trị dài ngày rất tốn kém. Hàng ngày, mình xin 2 suất cơm để ăn, tiền còn lại tôi để dành mua vợ hay súp cho chồng…” Vốn làm nghề tự do, thời gian rảnh rỗi nhiều nên chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (28 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tình nguyện đi đăng ký giao cơm miễn phí, “Người ta góp của thì tôi góp công, an ủi bà con khi bệnh tật khó khăn là điều nên làm”, chị Anh chia sẻ.



Thế rồi, ngày nào cũng vậy, chị Quỳnh Anh cùng nhiều bạn tình nguyện viên đến số 15 Mai Thị Lựu (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) để nhận hơn 500 suất cơm miễn phí mang đi phát cho những người khó khăn. Các shipper đều trang bị khẩu trang, kính bảo hộ trước mặt, bao tay... để đảm bảo trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19. Những chiếc xe mang cơm đi khắp nẻo Sài Gòn, tặng cho những bác xe ôm, cô lao công cùng biết bao mảnh đời khó khăn đang bươn chải ngoài xã hội. Chỉ đơn giản là những lời “cảm ơn” và “chúc ngon miệng” cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng, xúc động.

Your browser does not support HTML5 video.



Thùy Nguyễn (t/h)