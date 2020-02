[Nóng]: Cơn bão dịch corona chưa tan, cúm gia cầm H5N1 lại bùng phát

Được biết, trang trại này đang nuôi 7.850 con gà, 4.500 con trong số đó đã chết vì nhiễm bệnh. Ngay khi dịch bùng phát, nhà chức trách địa phương đã cho tiêu hủy 17.828 con gia cầm.



Thực tế, H5N1 là loại virus cúm có khả năng lây nhiễm cao, nguy hiểm hơn khi một số chủng có thể truyền sang người. Năm 1997, H5N1 được phát hiện lây lan qua các chợ gia cầm sống ở Hong Kong khiến 18 người nhiễm virus, trong đó có 6 người tử vong. Đến năm 2003, dịch này bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lan sang Việt Nam và 14 quốc gia khác.



Tờ South China Morning Post đưa tin, ngay sau khi dịch H5N1 bùng phát thì vẫn chưa có ca nhiễm virus cúm A/H5N1 ở người nào được ghi nhận tại Hồ Nam.



Tính đến hết ngày 1/2/2020 tại Trung Quốc đã có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này lên 304 người.



Từ 13h ngày 1/2/2020, các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc được dừng khai thác. Nga cũng đã tạm thời đóng cửa biên giới Viễn Đông với nước láng giềng và ngừng xử lý thị thực lao động Trung Quốc.



Lo ngại sự lây lan của corona, một số tập đoàn đa quốc gia như Toyota, Apple, Google và Starbucks đã ngừng hoạt động tại Trung Quốc. Ước tính chỉ trong quý này, virus corona có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại 60 tỷ đô la.

