Ngày lễ tình yêu Valentine - ngày tôn vinh tình yêu say đắm lứa đôi

Ngày lễ tình yêu Valentine đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm trước, và dần trở thành một ngày lễ đẹp được nhiều người mong đợi, đặc biệt là giới trẻ. Đây là ngày để chia sẻ tình yêu, ngày của những trái tim cô đơn tìm kiếm cơ hội gặp gỡ, và cũng là ngày để những đôi trẻ thể hiện tình yêu với một nửa của mình. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, vào thứ 6 ngày 14/2/2020, ngày lễ Valentine mà các cặp đôi háo hức chờ đợi sẽ diễn ra.

Trên thế giới, ngày Valentine được 14/2 được coi là ngày của tình yêu thương. Ở một số nước như Mỹ, Canada,... vào ngày này họ gửi tặng hoa, quà, thiệp mừng cho những người yêu thương như gia đình , bạn bè, thầy cô... Thậm chí, ở một số nơi, trong những hoạt động ngoại khóa ở trường học nhân ngày Valentine, thì những tấm thiệp mừng thường được gửi tới các thầy cô giào nhiều nhất.

Anh là một trong nơi đầu tiên mừng đón ngày lễ Valentine. Theo truyền thống, các cặp tình nhân không tặng nhau socola hay hoa hồng mà là những chiếc thìa bạc. Thông thường, những đôi "chim cu gáy" sẽ trao nhau bộ thìa bạc được chạm khắc biểu tượng chìa khóa-ổ khóa, tượng trưng cho việc gửi chiếc chìa khóa mở cửa trái tim mình cho một nửa còn lại. Món quà này đã nhanh chóng lan tới Pháp, Hàn Quốc, Hungary... với niềm tin rằng một chiếc ổ khóa chặt trên cầu tình yêu, ném đi chiếc chìa khóa sẽ giúp "khóa chặt" tình yêu của mình.

Tại Ý, theo phong tục xa xưa, nam giới sẽ chuẩn bị một cỗ xe đẹp nhất và cùng "nàng thơ" dạo phố vào ngày lễ tình nhân. Cùng với hoa, người ta còn tặng nhau loại socola đặc biệt tên "Baci Perugini", loại socola hạt dẻ bọc giấy bạc in những áng văn thơ trữ tình hay những câu tỏ tình ngọt ngào.

Tại Việt Nam, ngày Valentine được coi là ngày Lễ Tình nhân, là ngày các đôi trẻ yêu thương cùng ra đường ăn mừng. Trước đó vài ngày, đường phố sẽ tràn ngập hoa và sô cô la, rồi những món quà lãng mạn, dễ thương mời gọi những cặp đôi đang yêu mua tặng cho nhau. Hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và vĩnh cửu, luôn "cháy" hàng mỗi dịp lễ tình nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Dù xuất phát là một ngày lễ du nhập từ phương Tây song ngày Valentine đã dần trở thành ngày lễ đẹp ở Việt Nam, góp phần tôn vinh tình yêu đôi lứa.





Chi Nguyễn (t/h)