Con bị đưa vào khu cách ly, bố mẹ người Trung Quốc cầm dao dọa bác sĩ ở Khánh Hòa

Theo tin từ VOV, chiều 30 Tết (24/1), bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho một du khách người Trung Quốc 7 tuổi xuất hiện sau khi có kết quả xét nghiệm virus corona. Theo đó, bệnh nhi này âm tính với chủng virus gây bệnh viêm phổi lạ khởi phát từ TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Song điều đáng nói là, trong thời gian cách ly chờ kết quả, người nhà bệnh nhân liên tục có hành động khiếm nhã với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Theo tìm hiểu, du khách 7 tuổi này cùng gia đình đi du lịch Nha Trang (Khánh Hòa). Ngày 23/1 thì ra sân bay Cam Ranh để lên đường về nước. Thời điểm đó, các nhân viên y tế tại sân bay phát hiện du khách 7 tuổi có biểu hiện sốt nên đã giữ lại không cho xuất cảnh.

Ngay sau đó, du khách nhí được đưa về bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa để kiểm tra. Bệnh viện đã đưa bệnh nhi đến khu cách ly để tiến hành xét nghiệm virus corona.

Trong thời gian theo dõi, bệnh nhi được các y bác sĩ bệnh viện chăm sóc tận tình, phục vụ ăn uống chu đáo.





Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi mẹ bệnh nhân liên tục gọi điện cho Giám đốc bệnh viện là bác sĩ Nguyễn Đông để chửi mắng bằng tiếng Anh. Cùng thời điểm, bố bệnh nhi dùng đá ném vào bệnh viện, cầm dao đe dọa các y bác sĩ.

Nhận định sự việc đang trở nên nghiêm trọng, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã báo sự việc lên UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan. Ngay khi nhận được tin báo, Công an đã đến bệnh viện lập biên bản, ghi nhận sự việc.

Sau đó, phía bệnh viện có kết quả xét nghiệm. Kết quả cho thấy, du khách 7 tuổi âm tính với chủng virus corona mới gây bệnh viên phổi cấp khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Liên quan đến sự việc này, Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị cùng các ban ngành chức năng vẫn luôn giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Các y bác sĩ túc trực liên tục để kịp thời bảo vệ Sức Khỏe người bệnh, ngăn ngừa bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Về sự việc trên, lãnh đạo bệnh viện buộc phải báo cáo Công an địa phương để lập biên bản. Gia đình bệnh nhân có hành vi hăm dọa bác sĩ. Theo Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, bố bệnh nhi dọa đâm vào động mạch cảnh của bệnh nhân để tự sát, thứ hai sẽ hành hung nhân viên y tế.

Với du khách 7 tuổi người Trung Quốc, sau khi có kết quả âm tính phía bệnh viện đã ngay lập tức làm giấy xuất viện.

Nga Đỗ (t/h)