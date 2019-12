Con bị ho khò khè mãi không khỏi, tá hỏa phát hiện mảnh xương gà mắc kẹt trong phổi suốt 2 năm

Sáng 26/12, các bác sĩ khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận bé trai có dị vật mắc kẹt bên trong phổi. Đó là bé N.N.Đ.K (5 tuổi, ngụ Đồng Nai), thường xuyên đi khám vì các triệu chứng ho, khò khè. Trong nhiều năm qua, bé từng 2 lần điều trị viêm phổi tái phát.

Đây là lần tái phát viêm phổi thứ ba, bé K. đã được chích kháng sinh hơn 2 tuần tại bệnh viện địa phương. Nhận thấy bệnh tình không thuyên giảm, gia đình mới cho bé đi thăm khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các bác sĩ tiến hành nội soi cho bệnh nhi

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm xẹp thùy trên phổi trái. Qua hình ảnh chụp CT scan ngực, phát hiện có dị vật ở phế quản thùy trên phổi trái.



Xác định đây là một mảnh xương gà, do mắc kẹt trong phổi quá lâu nên được bao bọc chặt bởi nhiều mô hạt. Lúc này, mẹ cháu bé mới nhớ lại cách đây 2 năm, bé K. từng một lần bị sặc cháo gà tới tím tái, được đưa tới bệnh viện địa phương xử lý nhưng không phát hiện bị hóc xương gà. Đây chính là nguyên nhân khiến cháu bé bị ho dai dẳng, viêm phổi tái phát nhiều lần.



Các bác sĩ nhận định, mảnh xương nằm ở vị trí rất khó để có thể gắp dị vật bằng phương pháp nội soi bằng ống cứng thông thường. Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa Hô hấp 1 - Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với bác sĩ Ngô Anh Trung, Trưởng khoa nội soi, Bệnh viện Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng với khoa Tai Mũi Họng quyết định sử dụng phương pháp nội soi ống mềm kết hợp với soi ống cứng gắp mảnh xương trong phổi cháu bé. may mắn ca nội soi diễn ra thuận lợi, mảnh xương được lấy ra an toàn, tránh cho bệnh nhi một ca phẫu thuật mở.

Mảnh xương gà được lấy ra an toàn



Các bác sĩ cho biết, trường hợp bỏ quên dị vật trong phổi nhiều năm như bé trai này là rất hy hữu. Thực tế các trường hợp trẻ bị hóc dị vật không phải chuyện hiếm. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần tránh cho bé chơi các đồ chơi có kích thước quá nhỏ, tránh những thức ăn dễ bị hóc như các loại hạt. Ngay cả khi cho trẻ ăn cháo cũng phải chú ý cháo mịn, không bị lẫn xương trong quá trình nấu nướng.



Khi thấy trẻ có hiện tượng bị sặc, hóc thức ăn hay đồ chơi cần nhanh chóng khai thông đường thở cho trẻ rồi đưa tới cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.



Hồi tháng 7 vừa qua, bà Dương Thị Đ. (70 tuổi, trú thôn Triêm Trung, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đưa đưa đi cấp cứu vì bị hóc dị vật gây khó nuốt ở cổ họng. Được biết, 3 ngày trước bà Đ. ăn món cháo vịt, cảm thấy như bị hóc xương. Tiến hành nội soi, các bác sĩ lấy ra một mảnh xương dài khoảng 3cm án ngữ trong thực quản bệnh nhân, mảnh xương được xác định là xương lợn chứ không phải xương vịt.

