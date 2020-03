Con đường hoàn lương của phạm nhân gây tội ác từ mối tình mù quáng

“Hơn 10 năm ở trong trại, tôi chỉ mong ngày này, may mà vợ con, gia đình đều thương yêu, tha thứ”.

Lê Thanh Chót là 1 trong số 321 phạm nhân được giảm hết án trở về với gia đình , địa phương ở trại giam Ninh Khánh trong đợt giảm án dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Nhờ được cán bộ động viên, phân tích đúng sai, Chót đã hiểu rằng, mình gây nên tội thì phải đền tội, phải sống có ích để trả nợ những người vì mình mà gánh bao nỗi đau.

“Yêu quá hóa dại”

Theo bản án của của tòa, Lê Thanh Chót có vợ con nhưng vì quá yêu chị Đoàn Thị Hà nên quyết định ly hôn vợ để chị Hà. "Tôi với Hà quen nhau khoảng 2 năm, tình cảm rất mặn nồng, thắm thiết. Chúng tôi đã quyết định sẽ lấy nhau nên tôi gần như ở hẳn với Hà, rất ít khi về nhà. Thời gian đầu, vợ con chưa biết thì cũng giấu giếm. Khoảng 1 năm sau, tôi và Hà quyết định về ở với nhau nên tôi công khai mối quan hệ này với gia đình , bạn bè và đề nghị vợ ly hôn", Chót kể về mối quan hệ của mình.

Sau nhiều lần níu kéo không thành, vợ Chót đồng ý ly hôn và đưa con ra Hải Phòng đợi tòa gọi thì về giải quyết. Vì quá yêu Hà nên Chót mong chờ từng ngày được tự do sống với người phụ nữ ấy. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, khi Chót đang say sưa với tình mới bỏ qua mọi lời khuyên can thì chị Hà lại có ý ngãng ra. Chị Hà đòi chia tay, khuyên Chót quay về với vợ con. Vì quá yêu chị Hà nên Chót không đồng ý. Khi đó, Chót cảm giác như mình đã mất hết tất cả. Mất tình cảm vợ chồng, mất tình yêu, mất danh dự, mất anh em. Đúng lúc ấy, Chót nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát.

Chỉ vì quá yêu mà Chót xuống tay sát hại người tình

Khi đó, nhiều người cho rằng, chị Hà có người đàn ông khác nên Chót ghen và giết nạn nhân. Nhưng gã phạm nhân tuổi ngũ tuần rưng rưng nước mắt trầm ngâm: "Không phải. Mọi người nghĩ thế là oan cho Hà. Thật sự cô ấy chẳng có ai khác. Nhưng việc duy trì tình cảm đối với tôi cũng rất mệt mỏi, phải chịu áp lực từ nhiều phía, gia đình, bạn bè, xã hội nên cô ấy muốn buông tay. Chính vì vậy, khi cô ấy nói chia tay, tôi suy nghĩ nông cạn, thấy mình chẳng còn gì để mất nữa. Tôi thấy mình bế tắc. Tôi rất yêu Hà, tôi không thể bỏ được cô ấy được. Đã nhiều lần tôi quyết tâm bỏ cô ấy rồi nhưng không được. Nhưng ở bên cô ấy thì tôi thấy lương tâm mình cắn rứt. Anh em bạn bè can ngăn không được nên xa lánh. Cứ như vậy, dồn nén nhiều nên đã tìm cách giết cô ấy rồi tự sát".

Theo bản án của tòa, vì nghĩ mình chẳng còn gì nên Chót đã xuống tay sát hại chị Hà rồi đi mua thuốc nghỉ về uống để tự sát. Uống xong, Chót thuê nhà ngủ nằm đời cái chết. Trong lúc đợi thuốc ngấm, hắn lấy lưỡi dao lam cắt máu viết lên tường 3 chữ “Tôi hận Hà”. Nhưng mãi thuốc không có tác dụng, Chót liền cắt dây điện tivi, quạt điện buộc vào cửa sổ treo cổ thì dây điện đứt. Chót lên giường nằm đến chiều thì thuê taxi về nhà. Tại đây, Chót viết một lá thư gửi cho em gái nhờ nuôi giúp con rồi tiếp tục uống thuốc ngủ tự sát. Thuốc chưa kịp ngấm thì Chót bị Công an bắt.

Gã đàn ông từng đối diện với cái chết, thậm chí từng chết đi sống lại, từng mong muốn được chết nên khi bị bắt luôn có cảm giác “chẳng còn gì để mất”, luôn nghĩ đến cái chết. Thế nhưng, cứu cánh cho cuộc đời Chót chính là sự động viên, chia sẻ của Cán bộ công an, sự tha thứ của người vợ từng bị hắn phụ bạc.

Ngày trở về để… trả nợ đời

Sau khi tòa tuyên án, Lê Thanh Chót được áp giải về trại giam Ninh Khánh (tỉnh Ninh Bình ) để thụ án. Vào trại, Chót được các cán bộ động viên, phân tích đúng sai nên đã hiểu được rằng, mình gây tội thì phải đền tội, phải sống thế nào cho có ích, để trả nợ những người đã vì mình mà gánh bao đau thương. Suốt những năm tháng Chót ở tù, chị Phạm Thị Dung (vợ Chót) chưa từng ruồng rẫy hắn. Ngày nghe tin chồng bị bắt, chị bỏ hết oán hận, bắt xe từ Hải Phòng về xem xét tình hình, lo thủ thục, tiền bạc bồi thường cho gia đình nạn nhân. Khi Chót đi thụ án, chị Dung lại thăm nuôi, động viên dùng người thân, bạn bè cho rằng, Chót không xứng đáng để nhận được ân tình như thế.

“Tôi cũng không ngờ mình lại được cuộc đời ưu ái đến như thế. Tôi bị bắt, 4 ngày sau nhận đồ tiếp tế, đã thấy tên vợ ký trong sổ gửi đồ thăm nuôi. Tôi không thể ngờ được, mình bạc bẽo như thế, tồi tệ như thế mà vẫn nhận được sự tha thứ. Vậy mà, trước đây, tôi một mực ruồng rẫy người phụ nữ đã chung lưng đấu cật cùng mình suốt nhiều năm trời”, Chót hối hận nói.

Theo lời tâm sự của Chót, trước khi gây án, vợ chồng làm nghề buôn bán lợn nên kinh tế thuộc hàng khá giả. Thời gian đầu mới lấy cuộc sống khó khăn nhưng hạn phúc, lúc nào nhà cửa cũng rộn tiếng cười. Đúng là “thuận vợ thuận chồng”, từ hai bàn tay trắng, họ đã xây được ngôi nhà hai tầng, mua xe máy, con cái được học hành bằng bạn bằng bè. Thời điểm đó, tháng nào vợ chồng Chót cũng thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng. Nhưng khi có tiền, cuộc sống thư thả hơn thì Chót bắt đầu nảy sinh tư tưởng muốn hưởng thụ. Chót đi tìm “hương vị” mới của cuộc sống bằng Cách làm thân rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Hà – người phụ nữ độc thân, xinh đẹp.

Chị Hà nhanh chóng đổ gục vào vào tay Chót. Lúc đầu hai người còn giấu giếm, như sau công khai và quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng cuộc đời chẳng đơn giản, tình cảm của Chót và chị Hà nảy sinh nhiều mâu thuẫn không giải quyết được dẫn đến việc Chót sát hại người tình rồi tự sát. Chót không chết được nhưng người tình chết, sự ân hận, sám hối, nỗi buồn, nỗi lo khiến Chót gục gã. Dẫu vậy, người vợ vẫn tha thứ cho Chót. Khi nhận bản án 19 năm tù, Chót không kháng cáo, chấp nhận thi hành án.





Trại giam Ninh Khánh - nơi Chót cải tạo

Tại trại giam Ninh Khánh, ban đầu Chót không tiếp xúc với ai, không muốn cải tạo tốt, không có định hướng tương lai. Thậm chí nhiều còn gây gổ, đánh nhau với phạm nhân khác. Nhưng từ khi gặp Ban Hùng (Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám thị), Chót thay đổi hẳn. Ban Hùng phân tích đúng sai, giúp đỡ, động viên Chót rất nhiều. Sau khi xác định được tư tưởng, Chót sống hòa đồng, giúp đỡ các phậm nhân khác, luôn cố gắng cải tạo thật tốt để có cơ hội chuộc lỗi lầm. “Từ đó, tôi thấy được rằng, nếu tôi không phấn đấu cải tạo, không tu dưỡng thì sẽ chẳng có cơ hội làm lại cuộc đời, không còn cơ hội bù đắp, sửa chữa lỗi lầm của mình nữa", Chót cho hay.

Về phần chị Dung, dù bị phụ tình, bị chồng ruồng rẫy nhưng khi Chót vướng vòng lao lý, chị đã bỏ qua tất cả, mong chồng tu tỉnh để sớm quay về xây dựng gia đình. Chị Dung đã cùng người thân vay mượn tiền để thi hành phần án dân sự đối với gia đình nạn nhân cho Chót để tạo điều kiện cho chồng bớt đi gánh nặng tội lỗi. Chị Hà cũng cho biết, ở trong trại giam, Chót đã nhiều lần viết thư xin lỗi gia đình chị Hà. Thậm chí, cán bộ Trại giam Ninh Khánh cũng đã đến tận nhà nạn nhân gặp gỡ, mong gia đình hợp tác, tha thứ, nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn khi mất đi con, em mình nên gia đình chị Hà chưa tha thứ cho Chót.

Chót cho biết, nhờ có vợ đảm nên các con đều ngoan ngoãn, tử tế. “Đứa con gái lớn đã lấy chồng, có con. Tôi đã được lên chức ông ngoại. Con gái thứ 2 đang học lớp 11. Cháu học giỏi lắm. Tôi sống bây giờ để trả nợ cuộc đời, trả nợ những người đã có ơn với mình, trả nợ những tội lỗi của mình đã gây ra cho người khác. Tôi mắc nợ nhiều người lắm. Mẹ tôi, vợ tôi, các con tôi, bố mẹ cô Hà, con gái cô ấy. Tôi cũng chẳng dám hứa gì, chỉ tâm niệm một điều rằng, khi trở về sẽ cố gắng bù đắp phần nào cho những người đó”, Chót tâm sự.

Khi nhận được quyết định giảm hết án, Lê Thanh Chót vui không kể xiết. Hôm nhận quyết định, cả vợ, con gái và người thân đều đến đợi từ sớm. Trả quần áo phạm nhân, Chót mặc bộ đồ mới vợ đưa cho, run run cầm tờ quyết định. Bởi từ đây, Chót đã trả được lỗi lầm, sẽ là người tự do.

Your browser does not support HTML5 video.

Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông

Nga Đỗ (t/h)