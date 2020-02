Con đường nhiễm Covid-19 của doanh nhân người Anh, nguy cơ lây bệnh dù chưa từng đến Trung Quốc

Những ngày qua, truyền thông nước Anh bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những người chưa từng đến Trung Quốc. Ông Steve Walsh, 53 tuổi, doanh nhân quốc tịch Anh, được gọi bằng cái tên "người siêu truyền bệnh" vì được cho là đã lây virus corona cho 11 người khác. Điều đáng sợ hơn cả là ông này chưa từng đặt chân tới Trung Quốc và không hay biết mình mắc bệnh bằng cách nào.

Theo The Guardian, Steve Walsh đến Singapore tham dự một hội thảo thương mại từ ngày 20 đến 22/1. Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 khách mời, trong số này có ít nhất một người đến từ thành phố Vũ Hán - tỉnh Hồ Bắc - nơi bắt nguồn của chủng mới của virus corona đang hoành hành. Người này được cho là đã truyền virus Covid cho doanh nhân người Anh.

Ông Steve Walsh được cho là người đã lây truyền virus corona cho 11 người khác. Ảnh: BBC.



Sau khi tham dự hội thảo, doanh nhân người Anh tiếp tục di chuyển từ Singapore sang một khu trượt tuyết tại Pháp có tên Contamines-Montjoie, nơi ông nghỉ dưỡng cùng một đoàn các thành viên người Anh khác lưu lại từ ngày 24 đến 28/1.



The Guardian nhận định, tại đây, ông Steve Walsh có khả năng đã lây truyền virus sang 11 người khác, gồm 5 công dân Pháp, 5 người khác là công dân Anh cùng một người Tây Ban Nha.



Sau khi trở về từ khu trượt tuyết, doanh nhân này mới bắt đầu có các biểu hiện sốt. Ông được đưa đến trung tâm y tế tại Brighton, Anh và kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán khiến ông vô cùng sửng sốt. Ngày 6/2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện St.Thomas ở thủ đô London.



Giới chức Anh ngày 8/2 xác nhận, 5 công dân Anh từng tiếp xúc với người đàn ông tại khu nghỉ dưỡng ở Pháp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trung tâm y tế tại Brighton - nơi anh thăm khám lần đầu đã buộc phải tạm thời đóng cửa để thực hiện khử trùng. Đáng nói, một nhân viên y tế tại đây cũng đã nhiễm virus. Thông tin này chưa được kiểm chứng và không rõ nhân viên này có tiếp xúc với ông Steve Walsh hay không.



Cũng trong ngày 8/2, Bộ trưởng Y tế Pháp thông tin có 5 công dân Anh khác bao gồm 1 Trẻ em , ở cùng khu nhà biệt thự tại Contamines-Montjoie với doanh nhân nói trên cũng đã bị nhiễm virus. Các trường hợp được điều trị tại Pháp chưa có dấu hiệu bất thường.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ lây bệnh từ những người chưa từng đặt chân đến Trung Quốc. Ảnh: AFP



Đáng nói, Steve Walsh không biết mình mắc bệnh từ bao giờ. Giới chức Tây Ban Nha nghi ngờ, người đàn ông này nhiễm virus trong khoảng thời gian từ ngày 25-29/1.



Tuy nhiên, cơ quan Y tế công cộng Anh còn tiết lộ thông tin, doanh nhân này đã đến quán rượu The Grenadier ở thành phố Brighton và Hove nước Anh và lưu lại ở đó 2 tiếng vào đêm 1/2 - ngay trước ngày đổ bệnh.



Đến ngày 11/2, BBC đưa tin, ông Steve Walsh không còn bị các triệu chứng hành hạ nhưng vẫn tiếp tục được điều trị trong khu cách ly tại Bệnh viện Guy, London (Anh).



Ông Steve kể lại: "Ngay khi biết mình đã tiếp xúc một trường hợp dương tính với virus corona, tôi đã liên lạc với bác sĩ gia đình , NHS 111 và Y tế công cộng Anh". Được biết, vợ cùng 2 con gái của ông vẫn chưa bị nhiễm bệnh và được cách ly tại nhà.

Nhà chức trách nước Anh đang cố gắng thống kê những người đã tiếp xúc với doanh nhân này để thực hiện cách ly, nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của virus.



Trang Live Science nhận định, vị doanh nhân này là một trường hợp vô cùng đặc biệt mà các nhà khoa học cần lưu tâm bởi số người bị lây bệnh từ ông cao bất thường. Các nhà nghiên cứu từng chỉ ra, một người mang virus Covid-19 có thể lây bệnh cho trung bình 2,2 người khác. Thế nhưng ông này đã lây bệnh cho 11 người ngay trước khi phát bệnh dù chưa từng đặt chân đến Trung Quốc.

Sau khi thông tin về ca bệnh này được truyền đi khắp thế giới, ngày 9/2, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viết trên Twitter rằng: "Đã có một số trường hợp gây quan ngại khi #2019nCoV lây từ những người chưa từng đi đến (Trung Quốc)", ông sử dụng tên khoa học tạm thời của chủng virus corona mới.



Theo ông, việc phát hiện một số lượng nhỏ ca bệnh kiểu này có thể là tiền đề cho sự lây lan rộng hơn ở các quốc gia khác. Dù sự lây lan của virus bên ngoài Trung Quốc có vẻ chậm, nhưng số ca nhiễm có thể tiếp tục gia tăng.

Thực tế, mỗi ngày có thêm hàng chục trường hợp nhiễm Covid-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Virus đã xuất hiện ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.



Xét nghiệm virus corona cho bệnh nhân như thế nào

Hà Ly (t/h)