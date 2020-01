Con lĩnh hậu quả nặng nề vì cha mẹ cứ thấy cảm ho là 'dập' bằng thuốc kháng sinh

Thấy con ho nhẹ nào ngờ bệnh nặng

Chị Nguyễn Trần K.C (32 tuổi) đưa con trai 7 tuổi đến khám tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) vì viêm phổi. Chị cho biết, con mình có tiền sử viêm mũi Dị ứng từ nhỏ, nên cứ giao mùa là cháu sụt sịt, cảm ho... rồi vãi bữa là khỏi. Tuy nhiên lần này ho đến ngày thứ 3 là cháu kêu khó thở, nhập viện thì biết là viêm phổi.



Tương tự, anh Trần Văn V. (40 tuổi; quận Gò Vấp, TP HCM) kể lại một phen hết hồn khi cậu con trai 5 tuổi sau buổi đi chơi công viên chỉ ho vài tiếng mà rất nhanh sau đó đã than mệt, thở khò khè. Khi nhập viện, bác sĩ nói rằng đó là cơn suyễn đầu tiên ở trẻ. Rất có thể khi chơi ở công viên, cháu bị dị ứng với phấn hoa làm bộc phát căn bệnh bị giấu kín bấy lâu.



Câu chuyện kháng kháng sinh đã được cảnh báo rất nhiều nhưng dường như người dân vẫn chưa ý thức được hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Chị Trần K. (ở Long An) chia sẻ rằng vô cùng ân hận khi chứng kiến cô con gái phải mất vài tháng trời điều trị một chấn thương ở chân do bị té xe. Nguyên nhân do từ nhỏ mỗi khi con bị cảm, ho chị lại ra hiệu thuốc mua kháng sinh về cho con uống. Dù bệnh khỏi nhanh chứng hậu quả là bé bị kháng kháng sinh.

Khi nào ho thì cần dùng thuốc?



BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Phòng Công tác xã hội BV Nhi Đồng 1, cho biết, thông thường các trường hợp BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Phòng Công tác xã hội BV Nhi Đồng 1, cho biết, thông thường các trường hợp trẻ bị ho , sổ mũi kéo dài 5-7 ngày mới hết. Trong những trường hợp này, bác sĩ khuyên việc cha mẹ cần làm không phải là ngay lập tức dùng kháng sinh mà là vệ sinh đường thở cho trẻ.

Rửa mũi cho bé bằng nước muối sinh lý, làm bấc sâu kèn để thấm nước mũi hay bôi dầu vào lòng bàn chân, giữ ấm cho trẻ. Nếu có thể hãy sử dụng các thuốc ho thảo dược hay các loại thuốc ho an toàn tự làm trước khi nghĩ tới kháng sinh.

Hãy cho trẻ dùng các loại siro ho có thành phần tự nhiên trước khi nghĩ đến kháng sinh



Vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm là khi nào thì cơn ho ở trẻ gây nguy hiểm. BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Thành phố (TP HCM) giải đáp, ho có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm thanh quản, Vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm là khi nào thì cơn ho ở trẻ gây nguy hiểm. BS CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng Thành phố (TP HCM) giải đáp, ho có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm thanh quản, viêm phế quản , viêm phổi, hen suyễn , cúm…. Dù ho ở mức độ nặng nhẹ khác nhau nhưng nếu không có tiền sử đặc biệt thì hầu hết trẻ chỉ bị viêm hô hấp trên cấp tính, không đáng ngại.



Bác sĩ khuyên rằng khi trẻ bị ho cha mẹ hãy theo dõi để sớm phát hiện các bất thường. Nếu thấy trẻ thở nhanh, đối với trẻ sơ sinh dưới 2 tháng là 60 lần/phút trở lên, trẻ từ 2 tháng đến 1 tuổi là 50 lần/phút trở lên, trẻ 1-5 tuổi là 40 lần/phút trở lên, trên 5 tuổi là 30 lần/phút trở lên, hoặc trẻ khó thở, co lõm ngực, khò khè…, thì mới cần nhập viện kiểm tra. Trường hợp trẻ ho nhiều, ho dai dẳng hay tái phát cũng cần yêu cầu bác sĩ kiểm tra thật kỹ để tìm nguyên nhân.



Theo các bác sĩ, trẻ bị ho dưới 15 ngày được xác nhận là "viêm hô hấp cấp tính", nếu chưa có biến chứng thì các bác sĩ chỉ yêu cầu dùng các loại dược thảo, siro ho an toàn, có thành phần tự nhiên.

Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế hàng đầu thế giới, chỉ nên dùng kháng sinh cho các trường hợp ho kéo dài hoặc có biến chứng nguy hiểm. Khi thấy trẻ đột nhiên ho nặng hơn hay ho dai dẳng cha mẹ tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh hay thuốc long đờm mà hãy đưa trẻ nhập viện để bác sĩ kiểm tra.



