Con sốt cao hơn 10 ngày không khỏi, đưa đi khám mới phát hiện vết loét 'bí ẩn' dưới vùng nách

Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa mới tiếp nhận bệnh nhi 10 tuổi tên N.H.T. nhập viện trong tình trạng sốt cao từng cơn hơn 10 ngày không khỏi. Trước khi đưa con đến bệnh viện, gia đình từng cho bé uống kháng sinh nhưng các triệu chứng đều không thuyên giảm.



Tại bệnh viện, sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện ở vùng nách bệnh nhi có một vết loét đóng vảy đen có kích thước 5x10 mm. Đây là dấu vết điển hình do bị ấu trùng mò đốt. Sau đó, các bác sĩ chỉ định bệnh nhi nhập khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị sau khi chẩn đoán trẻ bị nhiễm khuẩn huyết do Rickettsia.



Tờ Zing.vn dẫn lại lời của BS Dương Văn Linh cho biết, ấu trùng mò chính là vật trung gian gây bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Rickettsia Tsutsugamushi gây ra. Nếu không được điều trị kháng sinh sớm và thích hợp, bệnh sốt mò có thể tiến triển nặng, dẫn tới biến chứng suy đa tạng bao gồm cả Tờ Zing.vn dẫn lại lời của BS Dương Văn Linh cho biết, ấu trùng mò chính là vật trung gian gây bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Rickettsia Tsutsugamushi gây ra. Nếu không được điều trị kháng sinh sớm và thích hợp, bệnh sốt mò có thể tiến triển nặng, dẫn tới biến chứng suy đa tạng bao gồm cả suy hô hấp , suy tuần hoàn, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong.

Thông thường, những con mò thường sống ở các bụi cây hay bụi cỏ ẩm, trong hang đá hoặc những nơi có bóng râm. Ấu trùng mò thường đốt vào những vùng da mềm và ấm như nách, cổ, rốn, hậu môn, bộ phận sinh dục...

Tuy nhiên, sau khi bị đốt người bệnh thường không để ý do không có đau đớn gì. Nhưng sau 6-12 ngày thì bệnh nhân bắt đầu phát bệnh, có biểu hiện đau đầu, đau mỏi cơ, sốt cao liên tục, mệt mỏi, xung huyết da và mắt, trên da có thể xuất hiện vết ban đỏ.

Ban đầu, nơi ấu trùng mò đốt sẽ có một nốt phỏng nước bằng hạt đỗ, sau đó đóng vảy đen, khi vảy bong sẽ tạo thành vết loét nhỏ lõm xuống. Do các triệu chứng của sốt mò đốt gần giống như sốt phát ban, cảm cúm hay sốt xuất huyết nên loại này nếu so với các loại sốt khác rất khó phân biệt. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh thường bị chẩn đoán nhầm thành thương hàn, sốt rét hay nhiễm trùng huyết...



Bởi vậy, nếu phát hiện trên người, đặc biệt là ở trẻ nhỏ có các nốt lạ, sốt ca liên tục không khỏi và không có nguyên nhân thì cần kiểm tra thật kỹ để tìm vết đốt. Tiếp đến, đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.







Các bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh sốt mò chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu nên cần tuyệt đối cẩn thận và có ý thức phòng tránh. Nên hạn chế vào những nơi ẩm thấp, rậm rạp, hang động, vách núi... Nếu có đi vào cần mặc quần áo dài, gấu quần buộc kín, mang ủng và tất tay, tất chân đầy đủ để tránh bị mò đốt.

Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi vào mùa bệnh sốt mò. Nguồn: VTC 14.

Xem thêm: Gia đình 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn nấm rừng

Thùy Nguyễn (t/h)