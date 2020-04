Con trai 5 tuổi sốt cao nôn mửa, nhập viện mới biết bị viêm màng não do nhiễm giun đũa từ chó, mèo

Đó là trường hợp của bé N.D.Đ (5 tuổi, trú tại Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ) được đưa đến Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng sốt cao, nôn nhiều và đau đầu vùng trán đỉnh. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ đánh giá trẻ có hội chứng não - màng não.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng tăng bạch cầu ái toan, dương tính với giun đũa chó mèo (toxocara) và sán lá gan lớn (fasciola).



Bệnh nhi đã được chụp cộng hưởng từ sọ não và chọc dò dịch não tủy làm xét nghiệm đánh giá tình trạng viêm não - màng não.



BSCKI. Bùi Thị Đến, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Sản Nhi cho biết kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có tình trạng biến đổi dịch não tủy.

Sức khỏe bé trai ổn định sau 3 tháng điều trị

Tác nhân gây viêm màng não trong trường hợp này là Toxocara canis hay Toxocara cati, một loài giun tròn thường được gọi là giun đũa của chó, mèo. Các giun này sẽ đẻ trứng, theo phân ra ngoài môi trường và sau 1-2 tuần lễ các trứng này sẽ hoá phôi. Trong thời gian này, con người dễ lây nhiễm giun sán từ phân chó méo.

Trứng giun thường có trong đất hoặc nước nhiễm phân chó, mèo. Khi con người không may chạm phải hoặc tiếp xúc trên da, nuốt phải vào hệ tiêu hóa.



Ngoài ra ấu trùng giun còn có thể có trong thịt chó, mèo chưa được chế biến kỹ hoặc lây nhiễm trong quá trình thịt chó.

Khi đi vào cơ thể người, các trứng nở thành ấu trùng phóng thích đi khắp các cơ quan. Ấu trùng đi xuyên qua thành ruột và theo đường máu di chuyển đến gan, phổi, mắt, hệ thần kinh trung ương.



Các ấu trùng có thể sống sót trong cơ thể người trong nhiều tháng. Sau khi gây tổn thương cho các cơ quan bộ phận, cơ thể sinh ra phản ứng viêm để chống lại sự tấn công của ấu trùng giun sán khiến chúng bị tiêu diệt hoặc ngưng phát triển.

Chó mèo là những vật nuôi rất phổ biến trong mỗi gia đình . Trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất do thói quen đùa nghịch với đất cát, là những phát tán trứng giun có trong phân chó mèo. Hoặc do trẻ đùa nghịch, vuốt ve gần gũi với vật nuôi cũng có thể lây nhiễm giun sán.

Vì thế, để hạn chế nguy cơ nhiễm giun đũa chó mèo, các bác sĩ khuyến cáo người có nuôi chó mèo cần vệ sinh môi trường đặc biệt là khu vực có phân chó, phân mèo, khu vực trong nhà và khu vực vui chơi của trẻ em. Không cho trẻ chơi ở những nơi có phân chó mèo, hoặc những động vật khác.



Chú ý tẩy giun cho chó mèo thường xuyên. Với chó mèo con, cần tẩy giun ngay từ 3 tuần tuổi, tẩy giun nhắc lại 3 lần cách nhau 2 tuần và sau đó cứ 6 tháng tẩy một lần.

Đồng thời, người lớn dạy cho trẻ em về sự nguy hại của ăn những thức ăn bẩn, hình thành thói quen rửa tay trước khi ăn hoặc chuẩn bị thức ăn, không ăn rau sống khi chưa rửa thật sạch hoặc thịt chó, mèo chưa nấu chín.

Dù không tiếp xúc vẫn bị nhiễm sán chó mèo. Video: VTV