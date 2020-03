Con trai dùng gậy sắt sát hại cha già trong sự gào thét hoảng loạn của bé gái

Ngày 21/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo.



Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào tối ngày 19/3, lúc 7h45. Anh Trần Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đi làm ngang nhà của Nguyễn Thiện Thảo (48 tuổi, ngụ cùng ấp) thì nghe tiếng kêu la của con gái Thảo.

Chạy vội vào nhà Thảo, anh Dũng thấy đối tượng này đang cầm dao và ông Nguyễn Văn Bạch (80 tuổi, cha ruột Thảo) tử vong dưới nền nhà. Nhìn thấy anh Dũng, Thảo cầm dao đe dọa. Anh Dũng vội đã chạy đến cơ quan công an trình báo.

Hiện trường án mạng

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến hiện trường. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Bạch đã tử vong với vết thương trên người. Tang vật thu giữ gồm 1 ống sắt dài hơn 20cm, 2 con dao.

Kết quả khám nghiệm tử thi, ông Bạch bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, xuất huyết não do tác động của ngoại lực. Đối tượng Thảo đã bị cảnh sát bắt giữ.

Án mạng làm người ta nhớ đến vụ việc đau lòng khác, xảy ra tại Nghệ An. Vào ngày 22/10/2019, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Lô Văn Viên (80 tuổi, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Giết người. Điều đáng nói ở đây, nạn nhân không ai khác chính là con trai của ông Viên, Lô Văn V. (SN 1971).

Nội dung bản cáo trạng viết, con trai ông Viên tuy đã lớn tuổi nhưng mãi không chịu lấy vợ, vẫn ở chung nhà với ông Viên. Người cha già thấy vậy nhiều lần khuyên con lấy vợ nhưng không được. Rồi vào khoảng 19h ngày 9/6/2019, Lô Văn Viên đi "làm vía" cho một gia đình ở xã Hữu Kiệm. Sau khi làm vía xong, ông Viên ở lại ăn cơm, uống rượu và xem phim.



Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Viên trở về nhà. V. thấy bố về lại buông lời chế nhiễu bố: "Đi ở nhà họ thì ăn uống cho bằng hết". Ông Viên đáp: "Tau (Tao - PV) không ăn hết, mà uống rượu không phải rượu của mi (Mày - PV). Tau uống của họ, mà tau chỉ uống đôi ba chén thôi".

Lần này, ông Viên tiếp tục khuyên con nên lấy vợ, đến khi bố mẹ chết thì ở với ai. V. vùng vằng nói: “có chết thì chết ngay hôm nay đi". Ông Viên nói tiếp "Nói chuyện với bố mẹ thì như con chó". Người con tiếp tục cãi lời: "chó còn hơn ông".



Nóng giận vì sự hỗn láo của con trai, ông Viên đi vào buồng ngủ lấy 1 con dao nhọn đi ra chém một nhát vào người anh V. Lúc này, bị chém, V. dùng tay bóp cổ rồi xô bố ngã xuống nền nhà. Ông Viên tiếp tục đạp ngã người con trai và đứng dậy cầm dao chém thêm 4 nhát khiến người con trai tử vong.

Sau khi gây án, ông Viên đã bỏ trốn vào rừng. Đến 22h ngày 10/6, Lô Văn Viên đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai báo, ông Viên cho biết từ năm 2012 cho đến thời điểm xảy ra án mạng, anh V. không cho mình ăn cơm chung. Hai cha con ông Viên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Sự việc ngày hôm đó là do bức xúc vì con trai hỗn xược, nên bị cáo đã vào buồng lấy dao chém nhưng không có ý cướp mạng sống của con.

HĐXX tuyên phạt Lô Văn Viên 5 năm tù về tội Giết người.



Your browser does not support HTML5 video.

Vụ án kinh thiên động địa- Kẻ mổ lợn giết người hàng loạt - NDTP - ANTG

Minh Tú (t/h)