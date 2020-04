Con trai nghi tâm thần chém bố thiệt mạng sau bữa cơm trưa

Tối 19/4, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương , ông Nguyễn Việt Dự cho biết tại địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi ăn cơm trưa xong, ông H.V.N. (khoảng 70 tuổi, thôn Mậu Công, xã Quang Trung) bị con trai là H.V.T. (hơn 40 tuổi) cầm búa chém. Sau khi gây án, anh T. cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Ông N. sau đó được mọi người đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông N. đã tử vong.

Ông Dự cũng cho hay, anh T. đã lập gia đình , sinh sống trên địa bàn. Anh T. từ lâu đã có biểu hiện tâm thần , nhưng do điều trị không triệt để nên không có sổ theo dõi bệnh tình, không thuộc diễn quản lý cấp thuốc hàng tháng.

Nhận được tin báo của người dân, công an xã Quang Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, báo tin cho Công an huyện Tứ Kỳ. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt nghi phạm T.

Ngày mai, gia đình ông N. sẽ làm thủ tục mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Hiện vụ án mạng thương tâm đang được Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại An Giang cũng đã xảy ra một vụ án thương tâm do thủ phạm là người tâm thần dùng búa chém 3 người thương vong. Chiều ngày 18/3, bà Lê Thị Kia (56 tuổi) chở cháu ngoại đến nhà Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi, trú tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho con gái. Tuy nhiên, Đúng tỏ ra khó chịu và yêu cầu mẹ vợ phải gọi cho chị Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, vợ Đúng) về nhà nhưng bà Kia không đồng ý.

Sau đó, Đúng cầm búa chém mẹ vợ tử vong rồi tiếp tục dùng búa chém con gái 11 tuổi trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, chị ruột của Đúng chạy tới can ngăn thì cũng bị chém trọng thương. Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Người dân sau đó đã đưa Đúng cùng hai nạn nhân còn sống tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên Đúng đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, Đúng và vợ có với nhau 2 người con chung. Năm 2010, gia đình phát hiện Đúng mắc bệnh tâm thần nên đã nhiều lần đưa đi điều trị, sau đó thuyên giảm nên được đưa về nhà. Đến năm 2019, Đúng có biểu hiện phát bệnh trở lại, chị vợ gửi hai con lên nhà bà ngoại chăm sóc còn mình thì lên Bình Dương làm thuê, kiếm sống.

Your browser does not support HTML5 video.

Người cha tâm thần chém chết hai con ruột

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân khiến gã tâm thần dùng búa chém 3 người thương vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chi Nguyễn (t/h)