Con trai phát hiện bố chết thảm trong rừng keo, trên người có nhiều vết thương

Tối 22/2, lãnh đạo xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể tử vong bất thường trong rừng keo với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn S. (SN 1961, trú thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn).





Ngôi nhà ông Nguyễn Văn S. ở.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22/2, do không thấy ông S. về nhà nên người con trai đã vào rừng keo sau nhà đi tìm bố. Tuy nhiên, anh này bàng hoàng phát hiện bố tử vong bất thường trong rừng keo, trên người có nhiều vết thương. Người con trai đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.





Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, người dân thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng) cũng kinh hoàng phát hiện ông Lê Văn T. (SN 1966) tử vong bất thường trong nhà riêng cạnh đầm rươi. Nạn nhân bị phát hiện tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, công an huyện An Lão đã có mặt phong tỏa tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, camera bị phá hỏng, điện thoại của nạn nhân bị mất tích. Đáng chú ý, chiếc xe máy SH cùng nhiều tài sản khác của nạn nhân không bị mất.

Quang Hưng, hiện gia đình đang sinh sống ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng). Cách đây gần 10 năm, ông T. mua khu đầm rươi rộng 10ha ở thôn Câu Thượng để nuôi trồng. Khu đầm rươi này nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Hàng xóm cho biết ông T. là một người hiền lành hòa nhã, hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng, người có hoàn cảnh khó khăn nên rất được yêu quý.

Sau 14 ngày điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Thành Chung (SN 1986, trú tại thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão) nghi phạm sát hại ông chủ đầm rươi. Tại cơ quan điều tra, Chung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chung khai do đam mê cơ bạc, nợ nần chồng chất nên đã nảy sinh ý đồ sát hại ông T. để chiếm đoạt tài sản.

Chi Nguyễn (t/h)