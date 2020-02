Con vật nhìn thấy đầu tiên tiết lộ tất cả điểm tốt xấu trong tính cách của bạn

Các nhà khoa học tin rằng, cách chúng ta nhìn mọi thứ phụ thuộc vào cách não bộ diễn giải thông tin. Nói cách khác, điều này có thể tiết lộ những sắc thái về tính cách bẩm sinh của mỗi người.



Bởi vậy, điều đầu tiên bạn ấn tượng cũng như muốn nhìn thấy nhất bật mí nhiều điều về tính cách bản thân. Bạn có thể nói dối, nhưng suy nghĩ, phản xạ cũng như tiềm thức thì không. Tiềm thức mỗi người tiết lộ chính xác bạn là ai. Khi mắt nhìn thấy một hình ảnh tổng thể, tâm trí sẽ ưu tiên những gì phù hợp với cảm xúc của bạn nhất vào thời điểm đó.



Bây giờ, hãy cùng xem đáp án.



Con chó

Bạn là người chân thành và tốt bụng, sống tình cảm. Bạn coi trọng bạn bè và gia đình , luôn là chỗ dựa vững chắc, an toàn cho những người thân thiết. Thậm chí nhiều khi, bạn còn sẵn sàng hi sinh lợi ích bản thân để người khác vui lòng.



Tuy nhiên, đừng để người khác biến lòng tốt của bạn thành thứ để lợi dụng. Bạn không nên quá cả nể và giúp đỡ người khác, nên dành thời gian chăm sóc bản thân và sống vì mình nhiều hơn.



Con chó sói



Sói vốn là loài vật sống nơi hoang dã, mạnh mẽ nhưng vô cùng cô độc. Bạn là người “trong ngoài bất nhất”, luôn cố tỏ ra ổn khi ở một mình nhưng thực tế bạn không chịu được cô đơn, luôn cần được quan tâm chia sẻ. Bởi vậy trong cuộc sống bạn luôn tìm kiếm một người tri kỷ có thể hiểu và ở bên bạn những khi cần.



Bạn làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, đạt được nhiều thành công nhưng vấn đề tình cảm lại không được suôn sẻ. Bạn thường phải tự gặm nhấm nỗi buồn trong đơn độc.



Con bọ ngựa



Bạn tôn trọng các mối quan hệ và coi trọng vấn đề giao tiếp. Bạn thông minh, cẩn trọng trong việc theo đuổi đam mê của mình. Đó là lý do bạn thường thành công trong công việc cũng như cuộc sống.



Tuy nhiên, bạn là người sống khá ích kỷ, thường đặt mục tiêu, lợi ích bản thân lên trên tập thể. Nhiều khi, bạn dễ khiến người khác mất lòng, ghen ghét.



Con bướm



Bạn sống thoải mái, đơn giản, luôn trân trọng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Bạn tận hưởng từng giây từng phút, quan niệm “sống chỉ có một lần nên ngại gì bung lụa”. Bởi vậy, bạn tự dành tặng cho mình từ những niềm vui nho nhỏ.



Bạn không cầu kỳ, không phô trương. Tuy nhiên, bạn lại dễ gặp phải rắc rối hay cám dỗ lớn trong cuộc đời. Do đó, nhiều khi bạn cần cẩn trọng trong mọi quyết định và hành động, không nên đánh liều theo cảm xúc.



Đại bàng



Bạn sống trong hoài bão và tham vọng, luôn muốn có được thành công và bay cao, bay xa hơn nữa. Những mục tiêu bạn đặt ra thường khá cao và bạn luôn nỗ lực để thực hiện.



Tuy nhiên, bạn lại dễ tự mãn và kiêu ngạo khi có công danh. Hãy nhớ, trèo cao thì ngã đau, càng thành công thì khi vấp ngã, thất bại sẽ càng khủng khiếp, đối mặt với khó khăn và nguy hiểm càng nhiều. Bạn nên học cách sống khiêm tốn, lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của mọi người.



Chim bồ câu



Bạn là người tốt bụng, có trái tim ấm áp. Bạn luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu dù có chuyện gì xảy ra. Chính vì điều này, nhiều khi bạn quên mất bản thân mình cũng được yêu thương và chở che.



Tuy nhiên, nhiều khi bạn mang lòng tốt của mình đi “rải” khắp mọi nơi sẽ thành kiểu lo chuyện bao đồng, khiến người khác cảm thấy khó chịu.

